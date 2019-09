Našli smo novo zatočišče Jankovićevih pred upniki in državo

"Tudi sam sem klavrno končal, sem v osebnem stečaju, in to samo zaradi poroštev, ki sem jih dajal za posle, ki jih je vodila Electa."

Tako je v začetku meseca Damijan Janković komentiral razkritje, da se je trem njegovim podjetjem iz skupine Electa s spornimi manevri uspelo rešiti 29 milijonov evrov dolgov. Njegove navedbe ne držijo. Damijanu Jankoviću je namreč uspelo pred upniki, med katerimi je bila tudi država, pravočasno na varno umakniti pomemben del osebnega imetja.

Če je družina Janković še pred leti poslovala prek poštnih nabiralnikov na Cipru, pa je zadnji dve leti novo zatočišče našla na Malti, dokazujejo dokumenti, ki smo jih zbrali v uredništvu Siol.net.

Izbor države verjetno ni naključje. Gre za evropsko davčno oazo, ki med vsemi članicami EU najmanj učinkovito preprečuje pranje denarja in skrivanje finančnih tokov. Svet Evrope jo je pred dnevi opozoril na pomanjkljive mehanizme nadzora na tem področju. V zadnjih letih je ta otoška država v Sredozemskem morju vse bolj priljubljena tudi med slovenskimi lastniki jaht in drugega luksuznega premoženja.

Podjetja na Cipru ugasnila

Skupina Electa je bila leta 2017 "klinično mrtva". Dolgov je imela precej več kot premoženja, njeni bančni računi so bili vrsto let blokirani, novih poslov ni bilo na vidiku. Zaradi težav z upniki so usahnili tudi denarni tokovi, s katerimi so se financirali Zoran Janković in drugi člani družine.

Velik udarec so jim zadali tudi davčni inšpektorji. Ti so ugotavljali, da so posamezni člani družine Janković in njihova podjetja plačali premalo davkov oziroma da je njihova poraba krepko presegala državi uradno prijavljene prihodke. Odmerjali so jim plačilo visokega dodatnega davka. Več o tem pišemo v okvirju.

Porušili so se tudi nepremičninski načrti v Ljubljani, ki so jih poskušali izpeljati prek podjetij na Cipru. Po tem, ko so začeli po njih brskati organi pregona in parlamentarna preiskovalna komisija ter jih neposredno povezali z družino Janković, so ciprska podjetja drugo za drugim ugasnila.

Zato se je družina Janković odločila svoja podjetja pred upniki in državo reševati s poenostavljenimi prisilnimi poravnavami. Prva se je začela aprila 2017 v podjetju Electa Inženiring, ki je imelo za dobrih 20 milijonov evrov dolgov. Zaradi osebnih poroštev je bilo ogroženo tudi premoženje Damijana Jankovića, ki pa ga je sin ljubljanskega župana že dober mesec dni pozneje začel reševati.

Omrežje Jankovićevih državi dolguje milijone V poslovnem omrežju družine Janković je obtičalo za več kot osem milijonov evrov dolga do Finančne uprave RS (Furs) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma slabe banke. - Damijan Janković, ki je v osebnem stečaju, ima za 1,4 milijona evrov dolga do DUTB; - Jure Janković ima za 594 tisoč evrov dolga do Fursa; - podjetje Electa Naložbe, ki je v lasti bratov Janković, ima za 165 tisoč evrov dolga do Fursa; - družba KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića in je končala v stečaju, je imela za 3,6 milijona evrov dolga do pozneje podržavljene Factor banke; - podjetje Composita, ki je bilo v lasti Electe, je imelo 1,4 milijona evrov dolga do DUTB; - podjetje Sar Inženiring, ki je bilo v solasti Electe, je imelo za 140 tisoč evrov dolga do Fursa; - podjetje Grajski vrt, ki je bilo v solasti Electe, je imelo za 400 tisoč evrov dolga do Fursa; - podjetje Baza Dante, ki je bilo v lasti zaposlenih v Electi, za njegove obveznosti pa je jamčil Damijan Janković, je imelo za 530 tisoč evrov dolga do Fursa; - podjetje RKH, ki je bilo v solasti ciprskega podjetja Ranstad Holding, je končalo v stečaju, v katerem je Furs prijavil za 160 tisoč evrov terjatev.

Z Malte so prišli milijoni

Dokumenti razkrivajo, da se je Damijan Janković konec maja 2017 dogovoril o prodaji polovičnega lastniškega deleža v podjetju KIM, ki ima v lasti zgradbo na ljubljanskem Kongresnem trgu. V njegovih prostorih je pred leti deloval dnevno-nočni klub Bachus, danes pa z oddajanjem prostorov ustvari več kot 20 tisoč evrov prihodkov na mesec.

Delež je bil do tedaj uradno v lasti ciprskega podjetja Ranstad Holding, ki je povezano z družino Janković. Pojavlja se v dokumentih Finančne uprave (Furs) in drugih gradivih, ki jih je leta 2011 obravnavala preiskovalna komisija državnega zbora. Ciprsko podjetje je bilo tudi med upniki v poenostavljenih "prisilkah" podjetij iz skupine Electa, v letu 2008 pa mu je Electa odobrila 350 tisoč evrov visoko posojilo.

Dokument dokazuje, da je Damijan Janković v imenu ciprskega podjetja izpeljal prodajo nepremičnine v središču Ljubljane. Foto: Siol.net

Medtem ko Damijan Janković nikoli ni razkril, kdo stoji za podjetjem Ranstad Holding, je iz naših dokumentov razvidno, da je prodajo podjetja KIM oziroma prostorov na Kongresnem trgu vodil kar sam. V poslu, vrednem 1,4 milijona evrov, je namreč nastopal kot zastopnik ciprskega podjetja. Za to je notarju Miru Košaku predložil tudi pooblastilo. Dobil ga je na sedežu podjetja v ciprskem mestu Limassol, na katerem je pred leti domovalo več podjetij, domnevno povezanih z družino Janković.

Kupca je Damijan Janković našel na Malti – v podjetju Cygnet Investments, ki je bilo ustanovljeno le mesec dni pred tem. Gre za podjetje nabiralnik, registrirano na naslovu, na katerem domujejo številna podjetja iz panamskih in rajskih dokumentov, ki jih je razkril mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ).

Podjetje z Malte je podjetju s Cipra plačalo 1,4 milijona evrov. Foto: Siol.net

Dokazi: denar z Malte tudi do slamnatega upnika Elect

Takoj po sklenitvi 1,4 milijona evrov vrednega posla med malteškim in ciprskim podjetjem je podjetje KIM predčasno poplačalo za skoraj 900 tisoč evrov posojil, najetih pri Sberbank, banki v lasti ruske države.

Kako mu je to uspelo? Lastnik malteškega podjetja Cygnet Investments je Marios Loucaides, ciprski državljan, zaposlen v podjetju, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem. Kdaj in kako je prišel v stik z Damijanom Jankovićem, javno ni znano. Po podatkih iz letnega poročila pa je šlo pri poslu v Ljubljani za do tedaj edino tujo naložbo malteškega podjetja. Preostali delež podjetja KIM je ostal v lasti Karin Mikulin, dolgoletne poslovne partnerice Damijana Jankovića.

Naši dokumenti dokazujejo, da je imelo malteško podjetje v zadnjih dveh letih ključno vlogo tudi v preostalih poslih ljudi iz omrežja Jankovićevih. Dve nepremičnini je tako odkupilo od Jana Beca, davčnega dolžnika, prijatelja Damijana Jankovića in donatorja v eni od kampanj za ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Lani jeseni je tako Bec podjetju Cygnet Investments za 230 tisoč evrov prodal dve starejši stanovanji in gostinski lokal v Rožni dolini. Devet mesecev pred tem ga je Bec kupil iz ene od stečajnih mas in v tem času zaslužil dobrih 80 tisoč evrov. V istem času je podjetje Cygnet Investments od Beca kupilo tudi luksuzno stanovanje na Slovenski cesti, ki ga je imel pred tem v lasti modno-gradbeni poslovnež Joe Rain. Koliko je Bec iztržil za to stanovanje, ni znano.

Foto: Siol.net

Kdo je skrivnostni upnik, ki je posodil milijon evrov?

Poročali smo že, da je imel Jan Bec kot "slamnati upnik" ključno vlogo v manevrih treh podjetij iz skupine Electa, ki so pripeljali do odpisa 29 milijonov evrov dolgov. Čeprav Bec nima dovolj sredstev za tovrstne posle, je od preostalih upnikov odkupoval terjatve. In prav s tem si je zagotovil glavno besedo pri glasovanju o "prisilkah" Jankovićevih.

Od kod je Bec dobil ogromne vsote denarja za financiranje odkupov premoženja v lasti družine Janković, uradno nikoli ni bilo znano. Že v petek smo na Siol.net razkrili, da si je dober milijon evrov pred leti izposodil kar od Electe. Vsaj del finančnih virov, ki jih je porabil za pomoč družini Janković, pa je dobil z Malte – od podjetja, ki posluje očitno izključno z njim in Damijanom Jankovićem. Krog je tako sklenjen.

Bec je sicer ključni človek omrežja poslov in transakcij, povezanih z Damijanom Jankovićem. Že nekaj mesecev pozneje, februarja letos, je namreč postal lastnik 215 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Trnovskem pristanu - v elitnem bloku, imenovanem Močerad. V tem stanovanju je pred časom prebival tudi Damijan Janković. Njegov lastnik je bila družba Heta Asset Resolution, nekdanji Hypo Leasing, sicer daleč največji upnik podjetij iz skupine Electa.

Za stanovanje v Močeradu naj bi Bec plačal dobrih 600 tisoč evrov. Za zdaj še ni odgovora na vprašanje, ali je denar dobil z Malte. Takoj po nakupu pa je neimenovana oseba na stanovanju vpisala hipoteko v višini enega milijona evrov.