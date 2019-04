Ravs med poslovnežema, ki zaposlujeta na tisoče varnostnikov

Mihaelu Strmljanu, enemu od najbogatejših Slovencev in lastniku vodilnega slovenskega čistilnega servisa Aktiva Čiščenje, je konec leta 2016 uspel veliki met.

Kupil je Varnost Maribor, drugo največjo družbo za varovanje v Sloveniji, ki ima hčerinske družbe tudi v Srbiji in na Hrvaškem. Nadel ji je novo ime Aktiva Varovanje in jo vključil v svoj poslovni sistem, ki danes zaposluje že več kot tri tisoč ljudi.

Toda z nakupom je (ne)hote prišel v navzkriž z glavnim igralcem na trgu zasebnega varovanja, družbo Sintal pod vodstvom Roberta Pistotnika.

Sintal bi preverjal posle svojega največjega konkurenta

Na današnji skupščini Aktive Varovanje bodo delničarji odločali o imenovanju posebnega revizorja. Ta bi preveril domnevno sporne posle v obdobju po prevzemu.

Robert Pistotnik, Sintal Foto: Mediaspeed Posebnega revizorja je zahtevalo podjetje Tvining, ki ima v lasti okoli 20 odstotkov delnic Varnosti Maribor in je po prevzemu očitno obtičalo v lastništvu.

"Za sklic revizije imamo tehtne razloge. Že lani smo na skupščini delničarjev soglasno sprejeli sklep, da se naredi izredna revizija, ki pa kljub temu sklepu uprave družbe ni bila uresničena," je za Siol.net pojasnila direktorica Tvininga Lidija Pilko.

Toda pozabila je povedati, da je podjetje Tvining v resnici v lasti družine Pistotnik, ki obvladuje Sintal, torej glavnega konkurenta Aktive Varovanja. Od prevzema se redno udeležujejo skupščin in nasprotujejo skoraj vsem predlogom Aktive.

Kaj bi revizorji vzeli pod drobnogled - posle s povezanimi družbami v skupini Aktiva, - stroške preimenovanja oziroma prenove blagovne znamke, pri čemer naj bi družba plačevala tudi fiktivne fakture, - morebitne druge načine finančnega izčrpavanja družbe, - oceno oškodovanja zaradi izginotja milijona evrov iz blindiranega vozila decembra lani.

Za koga so hranili delnice?

Sintal je v lastništvo konkurenta vstopil maja 2017, vsega pol leta po prevzemu.

Mihael Strmljan, predsednik uprave skupine Aktiva, in Jasmina T. Šušteršič, članica uprave. Foto: Aktiva.si Delnice Aktive Varovanja sta mu prodala brata Matej in Tadej Počivavšek, bolj znana kot nekdanja lastnika Javne razsvetljave. V lastništvu varnostne družbe sta se krepila več let, pri čemer se je ugibalo, ali delnice kupujeta zase za za koga drugega.

Informacije, da bi bil končni kupec lahko tudi družina Pistotnik, je leta 2013 podžgal Robert Pistotnik, ki ni izključil prevzema. Toda če bi se v resnici zgodilo lastniško povezovanje Sintala in Varnosti Maribor, bi mu varuh konkurence skoraj zagotovo prižgal rdečo luč.

Na koncu je Varnost Maribor končala v rokah Aktive, ki naj bi premagala še enega interesenta, ljubljansko podjetje SPL, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin. Za varnostno družbo naj bi njenim menedžerjem morala odšteti okoli šest milijonov evrov.

Milijonarja s tisoči delavcev na minimalcih

Zaostrenih odnosov med največjima družbama za zasebno varovanje v državi nista želela komentirati ne Strmljan ne Pistotnik.

Na nasprotnih straneh sicer stojita poslovni skupini, ki zaposlujeta na tisoče ljudi, v veliki večini gre za nizko kvalificirane delavce v dejavnosti čiščenja in varovanja. Veliko jih prejema minimalno plačo, zaradi česar sta obe skupini močno občutljive na njene dvige. Kljub temu ustvarjata milijonske dobičke, oba dobivata tudi subvencije za zaposlovanje invalidov, Aktiva še enkrat več kot skupina, ki je v lasti družine Pistotnik.

Foto: STA Skupina Pistotnik, katere osrednji družbi sta Sintal in Zavod za varstvo pri delu (ZVD), je v letu 2017 ustvarila 38,7 milijona evrov prihodkov in 2,5 milijona evrov čistega dobička. Zaposlovala je 1692 ljudi. Sintal sicer pomemben del prihodkov ustvari z javnimi naročniki, kot so UKC Ljubljana, Vo-Ka, Snaga in ministrstvo za obrambo.

Družina Pistotnik si iz krovnega podjetja Pistotnik izplačuje vsega 600 tisoč evrov dividend na leto, presežke pa pušča v podjetju. To je imelo konec leta 2017 za več kot osem milijonov evrov depozitov in denarnih sredstev na računu.

Če je bila v preteklosti manjša, pa je Aktiva po nakupu mariborske varnostne družbe že postala precej večja od skupine v lasti družine Pistotnik. Aktiva Varovanje, Aktiva Čiščenje, Aktiva Upravljanje in nekatere druge njene družbe skupaj ustvarijo skoraj 50 milijonov evrov prihodkov in zaposlujejo blizu dva tisoč ljudi.

Aktiva po zadnjih podatkih obvladuje od 10 do 20 odstotkov trga zasebnega varovanja, še nekoliko večji je Sintal, na trgu splošnega čiščenja pa ima od 20- do 30-odstotni tržni delež.