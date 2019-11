Prva dama zavarovalništva in kmečki baron v spopadu za bančne milijone #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za milijone v eni od zadnjih bank v slovenski lasti se je vnel popoln spopad. Za oblast nad Deželno banko Slovenije sta se spopadla kmečki baron Peter Vrisk in ena od najbogatejših Slovenk Alenka Žnidaršič Kranjc. Ena od najmočnejših finančnic pri nas in solastnica Deželne banke namreč zahteva Vriskovo razrešitev z mesta predsednika nadzornega sveta.

Posebna revizija naj bi namreč močno obremenila Petra Vriska, ki naj bi mu banka služila kot ključni člen denarne verige do kmetijskih zadrug. Vrisk je udarec vrnil z drugimi dokumenti, ki naj bi dokazovali, da Deželno banko kot svoj obvod uporablja Alenka Žnidaršič Kranjc, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Žnidaršič-Kranjčeva je ena najopaznejših domačih menedžerk. Priznavajo ji strokovne kompetence in da je pripomogla k stabilizaciji Luke Koper. Velikopotezne poslovne strategije so jo pripeljale do 34. mesta najbogatejših pod Alpami, pod palcem ima 41 milijonov premoženja.

Prva dama zavarovalništva je ustanoviteljica in lastnica Prve pokojninske družbe ter Prve osebne zavarovalnice, s katerima je vstopila v lastništvo Deželne banke in prek njiju obvladuje finančni kapital v banki. Zavarovalniška bogatašinja je ljubiteljica kriminalk, pravo kriminalko pa so odkrili tudi revizorji v banki.

Alenka Žnidaršič Kranjc drži niti iz ozadja, ko gre za cenejše kredite za prijatelje, ugodnosti za njena podjetja in konflikte interesov, so poročali na Planetu. Na ta način preprečuje svojemu tekmecu, prvemu nadzorniku banke Petru Vrisku, da postane absolutni bančni monarh.

Vrisk, ki je že več let predstavnik kmetov v državnem svetu, je s številnimi funkcijami v kmečkih organizacijah postopoma zrasel v kmetijskega tajkuna. Že 13 let je na čelu Zadružne zveze Slovenije, kjer naj bi prejemal 18 tisočakov plače. Prek te zveze obvladuje Kapitalsko zadrugo, ki je 21-odstotna lastnica Deželne banke, in po njej vse odvisne družbe, vključno s Semenarno Ljubljana.

Ta kmetijsko-finančna veriga je Vriskov sveti gral. Ker je v Semenarni slaba tri leta prejemal po 700 evrov mesečno, naročal, kje lahko Semenarna odpre svoje maloprodajne enote ter vplival celo na izbor dobaviteljev Semenarne in prodajne cene artiklov, z domnevno zavajajočimi podatki pa celo ogrozil državno pomoč, ki jo je prejela Semenarna, mu grozi odškodninska tožba, so še poročali na Planetu.