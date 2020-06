Peter Vrisk po več kot 20 letih zapušča vrh Zadružne zveze Slovenije

Članstvo Zadružne zveze Slovenije je za novega predsednika upravnega odbora danes imenovalo predsednika sevniške kmetijske zadruge Boruta Florjančiča. Na položaju bo nasledil Petra Vriska, ki je zadružni sistem vodil več kot 20 let. Florjančič je za STA med prioritetami izpostavil plemenitenje zadružnega premoženja in promocijo zadružnih izdelkov.

Kot je za STA dejal Florjančič, si bo med drugim prizadeval za dokončanje začetih projektov, med drugim na področju skupne nabave in trženja ter razvoja skupnih blagovnih znamk. "Kupcem moramo pokazati, kako kakovostni so zadružni izdelki," je poudaril.

Izpostavlja tudi prehod na digitalno poslovanje in pomen usposobljenih kadrov. "Brez tega ne moremo biti podporni steber kmetijstvu," je dodal.

Vrisk je za predsednika zveze kandidiral šestič. Po poročanju Radia Slovenija je kot najpomembnejšo temo svojega programa izpostavljal prihodnjo skupno kmetijsko politiko in nadaljnje poslovno povezovanje zadrug, piše STA.

Želeli so ga odpoklicati še pred dvema letoma

Dobršen del članstva je bil do dosedanje politike vodenja te krovne zadružne organizacije sicer kritičen. Zaradi sumov o izkoriščanju zadružnega premoženja v zasebne namene in o nepravilnostih pri prodaji Deželne banke Slovenije (DBS), katere nadzornik je bil do letošnjega januarja Vrisk, je del upravnega odbora zveze pred dvema letoma in pol na izredni skupščini skušal odpoklicati Vriska, a jim je zmanjkalo glasov.

Članstvo zveze je danes med drugim izvolilo tudi nadzorni odbor. Predsednik je postal Silvan Peršolja, člani pa Marjan Colja, Danica Ramšak, Marija Čebin Prašnikar in Milena Vrhovec.

Zadružna zveza Slovenije vključuje 59 zadrug s področja kmetijstva in gozdarstva ter štiri podjetja. Člani sistema so tako tudi DBS, Semenarna Ljubljana, Kmečki glas in Kapitalska zadruga, še piše STA.