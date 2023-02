Pristopite k enemu od najbolj cenjenih in iskanih kadrov na trgu dela

Dijaki zadnjih letnikov so pred pomembno življenjsko odločitvijo – na katero fakulteto se vpisati. Odločitev bo namreč vplivala na njihovo karierno pot in poklic, ki ga bodo opravljali. Naravoslovne vede so od nekdaj zanimivo področje študija, poleg tega so ti poklici izjemno iskani. Ena od najbolj rastočih panog je farmacija, ki že vrsto let beleži povpraševanje po tovrstnih strokovnjakih. Kariera v farmaciji ponuja raznolike možnosti in velik potencial za razvoj kariere ter stalnega vseživljenjska strokovnega usposabljanja.

Foto: Shutterstock

Študij farmacije privablja vse več študentov, ki jih navdušujejo znanja kemije in biologije. Farmacija je močno vpeta v družbo, v odkrivanje novih vrst zdravil za zdravljenje različnih bolezni, v prebojne rešitve in sodelovanje z gospodarstvom na področju razvoja in raziskav. Poklic je pomemben del zdravstvenega sistema, saj farmacevt lahko neposredno vpliva tudi na splošno zdravje in počutje ljudi.

Kariera v farmaciji ni le izdajanje zdravil v lekarni

Mnogi menijo, da so farmacevti tiste osebe, ki v lekarni prodajo ali izdajo s strani zdravnika predpisana zdravila ter svetujejo o odmerkih, uporabi in stranskih učinkih, odgovarjajo na morebitne dileme in vprašanja bolnikov. A to je le ena izmed številnih služb, v katerih se farmacevt lahko zaposli. Področje farmacije je namreč zelo široko in ponuja številne karierne možnosti in napredovanja. S končanim študijem na fakulteti za farmacijo se odpre paleta različnih zaposlitvenih možnosti.

Foto: Shutterstock

Pri opisih delovnih mest lahko na spletnih straneh ZRSZ najdemo poklice, ki jih lahko opravlja tisti, ki konča študij farmacije. Farmacevte potrebujejo v bolnišnicah, kjer pomagajo tako zdravnikom kot medicinskim sestram pri izdaji in odmerjanju zdravil ter opozorijo na stranske učinke, do katerih bi zdravilo lahko privedlo. Farmacevt lahko dela v proizvodnji zdravil, kontroli razvoja in kakovosti, pri raziskavah in v pripravi ter pri registraciji zdravil. Pri proizvodnji zdravil je odgovoren za analize in rezultate ter pripravo ustrezne dokumentacije. Sodeluje v raziskavah in razvoju novih zdravil, proučuje in analizira učinke zdravil na ljudi in živali ter ugotavlja, kako se bo zdravilo vedlo v telesu, ter vodi izvedbo potrebnih študij za registracijo izdelka. Raziskovanje vključuje delo v laboratoriju, kjer sodeluje s strokovnjaki s področja biokemije, celične biologije, kemije in fiziologije.

Foto: Shutterstock

Karierne možnosti farmacevta so torej raznolike in ponujajo možnost poklicnega in osebnega razvoja. Če vas zanimajo delo v laboratoriju, raziskovalna dejavnost na področju kemije in biologije, razvoj novih zdravil, novosti v kozmetični industriji, zdravljenje sodobnih bolezni, potem boste v farmaciji našli delo, ki vas bo izpopolnjevalo in vam ponudilo neštete priložnosti za razvoj kariere.

Vpišite se na enovit magistrski študij Farmacija Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog kjerkoli na farmacevtskem področju (lekarniška dejavnost, industrija, klinično biokemični in drugi diagnostični laboratoriji) ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Študent v času študija pridobi sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanja konkretnih strokovnih farmacevtskih, klinično biokemijskih, farmacevtsko tehnoloških in farmacevtsko biotehnoloških ter toksikoloških problemov, ki se pojavljajo v različnih delovnih okoljih. Dobi ustrezno širino za nadaljevanje usposabljanja na doktorski stopnji ter je usposobljen za avtonomnost pri odgovornem izvajanju strokovnih del ter pri analizi strokovnih vprašanj. Usposobi se za individualno strokovno delo, za delo v skupini in za znanja, potrebna pri strokovnem komuniciranju z bolniki ter strokovnjaki s svojega in sorodnih področij. Prav tako pridobi ustrezna znanja za razumevanje in uporabno sodobnih tehnik in metod po vseh ravneh kompleksnosti, uporabnih na vsem farmacevtskem in kliničnobiokemičnem področju. Izobrazba s področja farmacije pripomore k razumevanju farmacevtske industrije ter poznavanju zdravil, njihovih formulacij in učinkov.

Fakulteta za farmacijo študentom pomaga pri vstopu na trg dela

Na fakulteti za farmacijo se boste naučili rokovati z vrhunsko tehnologijo in inštrumenti. Študenti imajo možnost mednarodnega sodelovanja in praktičnega usposabljanja v tujini, kjer krepijo nabor strokovnega znanja in spretnosti. Sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami pripomore k uspešnemu kariernemu napredovanju.

Foto: Shutterstock

Farmacija ponuja veliko možnosti za razvoj, zaradi neprestanega napredka pa omogoča različne možnosti zaposlovanja. S študijem na fakulteti za farmacijo imate možnost poseči po perspektivnih poklicih, ki omogočajo gradnjo uspešne kariere. Farmacija je tesno povezana z zdravstvenim sektorjem, kjer boste imeli veliko možnosti za dodatna strokovna izobraževanja.

Fakulteta za farmacijo in Univerza v Ljubljani študentom ponujata pomoč pri vstopu na trg dela prek Kariernih centrov UL in pa tudi pomoč pri bolj samostojnih podjetniških poti v okviru Ljubljanskega Univerzitetnega Inkubatorja (LUI).

Udeležite se informativnih dnevov

Dijaki zadnjih letnikov se že pripravljajo na opravljanje mature in zaključnih izpitov, pred tem pa jih čaka pomembna odločitev o izbiri študija, ki bo odločal o njihovih poklicnih možnostih in kariernem razvoju. Odločitev za vpis na fakulteto je ena od pomembnejših v življenju, zato ni nič nenavadnega, če se ob tem pojavljajo dvomi in porajajo najrazličnejša vprašanja.