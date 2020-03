"Prispevke in davke je treba odpisati, ne odložiti"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) opozarjajo, da odlog socialnih prispevkov za samozaposlene, samostojne podjetnike in podjetja, ki jih je prizadela epidemija koronavirusa, ni ustrezna rešitev. "Primerna rešitev je odpis prispevkov in davkov, saj v tem času nimajo nikakršnih prihodkov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Gospodarsko ministrstvo pripravlja rešitve, ki naj bi šle v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za samostojne podjetnike brez zaposlenih. A če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati, je po pisanju STA opozoril predsednik OZS Branko Meh. Edina ustrezna rešitev je zato odpis socialnih prispevkov in davkov v času trajanja epidemije, ko so primorani svoje obratovalnice zapreti. Odpis bi moral veljati tudi za vsa podjetja in samostojne podjetnike, je prepričan.

Številni razmišljajo, da bi zaprli podjetja

V teh dneh se na OZS obračajo številni člani, ki zaradi nastale krize razmišljajo celo o zaprtju svojih podjetij. Sprašujejo se, ali bodo morali po koncu krize najeti kredite, da bodo lahko državi odplačali prispevke za čas, ko sploh niso delali in ustvarjali prihodkov, še piše STA.

V OZS so sicer minuli teden, tako na seji Ekonomsko-socialnega sveta kot v odprtem pismu, opozorili, da je treba v teh razmerah poskrbeti tako za mala in velika podjetja, samostojne podjetnike kot tudi za samozaposlene. Slednjih je v Sloveniji 119 tisoč, od tega 68 tisoč v gospodarstvu.

OZS je predlagala, da breme nadomestil za delavce na čakanju od doma že od prvega dne nosi država in ne delodajalec. Poleg napovedanih ukrepov pa predlagajo, da se vzpostavi mehanizem, neke vrste garancijska shema, ki bo na hiter in enostaven način podjetjem omogočila, da se z njihovimi bankami in lizinškimi hišami dogovorijo za preložitev plačil obrokov kreditov oziroma obveznosti za vsaj pol leta, še piše STA.

Marsikatero mikro in malo podjetje ter samostojni podjetniki namreč poudarjajo, da bi že preložitev obveznosti do bank ali lizinških hiš za pol leta omogočila, da lažje prebrodi izpad posla. Hkrati pa podjetju ne bi bilo treba najemati novega kredita za poplačilo obstoječega, so po poročanju agencije dodali v OZS.