Prihajajo negotovi časi za iskanje nove službe #video

V absolutnih vrednostih je negotovost še bolj izražena, kajti za naslednje četrtletje znaša neto napoved zaposlovanja samo sedem odstotkov nad nič, kar je najnižja vrednost v več kot treh letih.

Nove službe sicer bodo na voljo v vseh štirih v raziskavah zajetih slovenskih regijah, a tako četrtletna kot tudi celoletna primerjava razkrijeta upad zaposlitvenih možnosti v vseh slovenskih regijah.

Gradbeništvo z največ optimizma

Največ zaposlitvenega optimizma v naslednjem četrtletju med panogami v Sloveniji kaže gradbeništvo, katerih neto napoved zaposlovanja je dvainpolkrat večja od tokratnega slovenskega povprečja.

Sledita še panoga oskrbe z elektriko, vodo in plinom in panoga gostinstva in hotelirstva, ki se še edini lahko pohvalita, da je njuna napoved zaposlovanja nad tokratnim skromnim slovenskim povprečjem.

Nekateri z najmanj optimizma v zadnjih šestih letih

Na nasprotnem koncu lestvice pa so panoge finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter trgovine na debelo in drobno, ki so izkazale najšibkejše napovedi zaposlovanja v obdobju zadnjih štirih let.

Kljub občutnem padcu zaposlitvenih napovedi ostaja Slovenija ena od najbolje uvrščenih držav v širši regiji.

Še manj optimizma je v panogah proizvodnje ter transporta, logistike in komunikacije, kjer so napovedi zaposlovanja najnižje v zadnjih šestih letih.

Slovenija kljub nizkim napovedim v vrhu širše regije

V družbi ManpowerGroup ocenjujejo, da bosta upočasnitev gospodarske rasti v Sloveniji in z njo povezano manjšanje zaposlitvenega optimizma ostala na podobni ravni vse naslednje leto.

Obenem pa so izpostavili, da je napoved zaposlovanja v Sloveniji vendarle pozitivna in da je Slovenija glede zaposlitvenih obetov še vedno med desetimi najboljšimi državami v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika).

Napovedi zaposlovanja v regiji EMEA za prvo četrtletje 2020 Foto: ManpowerGroup

Najnižje napovedi zaposlovanja v Italiji in Španiji, največ optimizma v Grčiji

Skupina ManpowerGroup, ki podobno raziskavo opravlja v 42 državah po vsem svetu, še ugotavlja, da bodo v prvem četrtletju naslednjega leta najboljše napovedi zaposlovanja v Grčiji, na Japonskem, v Tajvanu, Združenih državah Amerike in Romuniji, najnižje pa v Panami, Argentini, Kostariki, Italiji in Španiji.

Poleg Slovenije so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem napovedi zaposlovanja upadle še v 22 državah, v 15 od skupaj 43 v raziskavo vključenih držav pa so se te izboljšale. Spodbudno pa je, da bo vseh 26 v raziskavo vključenih držav naše regije EMEA v naslednjem trimesečju vendarle ponujalo nova delovna mesta.