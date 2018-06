Prevzeli bi eno najuspešnejših slovenskih podjetij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objavljena je namera za prevzem Cinkarne Celje, za katero je rekordno poslovno leto, v katerem je močno presegla načrtovane prihodke od prodaje in čisti dobiček ter izplačala astronomske dividende.

Družbo želi prevzeti podjetje Anatol S.a.r.l., ki je del skupine Martens Management Group. Pri tem mu finančno pomaga ameriški investicijski sklad KKR.

Prevzemnik Cinkarne Celje že ima veliko izkušenj v Sloveniji. Z njim je povezan avstrijski sklad Ring, ki je lastnik podjetja Niko Železniki. Pred nekaj leti je kupil, finančno in poslovno prestrukturiral ter prodal domžalsko družbo Helios. Sklad KKR ima v lasti Telemach, namerava pa prevzeti družbo Proplus, ki ima v rokah televizijska programa Pop TV in Kanal A.

Ralph Martens, prvi nadzornik in večji lastnik Martens Management Group Foto: STA Martens Management Group namerava za delnico Cinkarne Celje ponuditi 246,52 evra, kar celotno družbo vrednoti na 200 milijonov evrov. Na borzi je bila sicer delnica v petek vredna 239 evrov. "To predstavlja premijo v višini 26,1 odstotka glede na povprečno ceno delnice v 12 mesecih," so pojasnili.

O prevzemni nameri so že obvestili Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za varstvo konkurence, poslovodstvo Cinkarne Celje in predstavnike delavcev. Ponudbo za nakup bodo objavili najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v desetih dneh.

Cinkarna bi ostala samostojno podjetje

"Martens Management Group ima ob podpori KKR vizijo nadaljnjega razvoja Cinkarne v tej industriji kot samostojnega in vodilnega podjetja v Sloveniji kot tudi v širši regiji. Ta vizija v celoti združuje pomembnost podjetja v lokalnem družbeno-gospodarskem okolju ter vprašanja varovanja in sanacije okolja. Družba namerava podpreti obstoječo vodstveno ekipo Cinkarne," je dejal predsednik nadzornega sveta in kontrolni delničar v Martens Management Group Ralph Martens.

Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje Foto: STA Letos naj bi v Cinkarni Celje ustvarili nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje, s čimer bodo za dobrih šest odstotkov presegli tiste iz leta 2017.

"Na trgu našega nosilnega izdelka pigmenta titanovega dioksida vse od prvega četrtletja 2016 vladajo razmere presežnega povpraševanja oziroma nezadostne ponudbe. V tem obdobju je značilna tudi rast prodajnih cen pigmenta. Dejstvo je, da je industrija v visokokonjunkturni fazi poslovnega cikla," je pojasnila uprava pod vodstvom Tomaža Benčine.

Zaradi izboljševanja mednarodnih gospodarskih razmer in ugodnih trendov v industriji pigmenta titanovega dioksida načrtujejo 33 milijonov evrov čistega dobička, torej gre za 13-odstotno rast.

Jutri bo skupščina Cinkarne Celje, na kateri bodo potrjevali izplačilo več kot 21 milijonov evrov dividend.