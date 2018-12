Predsednika Pahorja lahko pred novo blamažo reši le Janševa SDS

Danes bo znano, ali bo Boštjan Vasle po Francetu Arharju, Mitji Gaspariju, Marku Kranjcu in Boštjanu Jazbecu postal peti guverner v zgodovini Banke Slovenije.

Že pred glasovanjem je jasno, da bo izvoljen le v primeru, če ga bo podprlo najmanj 46 poslancev z obeh političnih polov. Vasle namreč nima enotne podpore koalicije. Zanj bodo glasovali le v SMC, DeSUS in SAB, ki imajo skupaj 19 poslancev.

Bo Boštjan Vasle danes izvoljen za guvernerja Banke Slovenije? Foto: STA Še nekaj glasov si lahko Vasle obeta v SD, a po naših informacijah zagotovo ne od vseh poslancev te stranke. Del teh si namreč na položaju guvernerja še vedno želi videti Franja Štiblarja, profesorja s pravne fakultete univerze v Ljubljani, ki se na zadnji predsednikov razpis ni prijavil.

Vasletu zaradi "neoliberalne" usmerjenosti nasprotujejo v Levici, ki si je na položaju guvernerja želela videti ekonomista Jožeta Damijana.

Istega kandidata so podpirali tudi v LMŠ. Danes Vasleta po napovedih vodje poslanske skupine LMŠ Braneta Goluboviča ne bodo podprli. O razlogih za to ni želel podrobneje govoriti. Po nekaterih informacijah pa si v največji vladni stranki na položaju guvernerja želijo videti osebo z vizijo, kar da Vasle ni.

LMŠ bo proti, a ne zaradi Pahorja

Golubovič je sicer zanikal, da bi bilo nasprotovanje Vasletu kakorkoli povezano z odnosom LMŠ do predsednika republike Boruta Pahorja, ki državnemu zboru predlaga kandidata za guvernerja. Med Šarcem in Pahorjem je v zadnjih dneh prišlo do kratkega stika. Pahor je namreč ob njegovem obisku v Sloveniji sprejel katalonskega predsednika Quima Torra, kar je Šarec označil kot "soliranje" v zunanji politiki.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič je napovedal, da Vasleta ne bodo podprli. Foto: STA V vsakem primeru bi padec Vasletove kandidature v državnem zboru največji udarec pomenil za Pahorja. Če je kandidata v prvem krogu, dosedanjega viceguvernerja Primoža Dolenca, predlagal z vnaprejšnjim vedenjem, da podpore v državnem zboru ne bo dobil (zanj je glasovalo 30 poslancev), se je Pahor za Vasleta odločil z resno računico, da ima zadostno podporo.

Morebitni tretji krog bi izbiro guvernerja premaknil krepko v leto 2019. Do takrat predstavnik Slovenije na sejah sveta Evropske centralne banke (ECB) ne bi imel glasovalne pravice.

SDS: Odločitev bomo sprejeli pred glasovanjem

Vse to posledično pomeni, da bodo o Vasletovi usodi odločali v SDS, kjer za zdaj molčijo. "Poslanci bodo odločitev sprejeli pred glasovanjem," so nam včeraj pojasnili v poslanski skupini SDS, ki jo vodi Danijel Krivec. Z Vasletom so že pred časom opravili pogovor.

Kot je znano, sta Vasletu prav obe vladi Janeza Janše dali mandat za vodenje vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ali imajo zdaj v SDS vsebinske ali druge zadržke do Vasleta, bo znano danes. O tem, ali bodo podprli kandidata, še razmišljajo tudi v NSi.

Danijel Krivec, vodja poslanske skupine SDS Foto: STA Tudi sicer v političnih krogih pretiranega navdušenja nad Vasletom ni. V večini strank ga dojemajo kot nekakšen izhod v sili, ki je ostal na voljo po tem, ko sta iz ponovljene tekme za guvernerja izpadla dva favorita: Jože Damijan in Igor Masten, ki je imel podporo SAB, NSi in SDS.

Vasle nima nahrbtnikov, a mu očitajo medlost

Vasleta imajo za kandidata, ki na eni strani kot osebnost uživa visok ugled in ne nosi nahrbtnikov iz preteklosti, a je na drugi strani v stališčih precej neoprijemljiv. To naj bi dokazal z izrazito tehnokratskim vodenjem Umarja, precej medla pa naj bi bila tudi njegova javna predstavitev.

Čeprav je Vasle na njej govoril o "zavezi k odprtosti in sodelovanju", ni dal jasnega odgovora na nekatera ključna vprašanja, povezana z delom Banke Slovenije. Predvsem na področju regulacije, kjer je najbolj akutni primer lastništvo Gorenjske banke, ki počasi, a zanesljivo drsi v roke srbskega tajkuna Miodraga Kostića. Še zdaj ni natančno jasno, kako so na Banki Slovenije ocenjevali njegovo primernost za lastništvo banke v območju evra.

Pri sanaciji bank in izbrisih lastništva je Vasle napovedal podporo pripravi zakona, ki bo omogočil pravno varstvo. Precej manj odločen je bil pri vprašanju nadzora računskega sodišča, kjer načeloma podpira pregled postopkov, a se je po njegovem "treba podrobno seznaniti s stališči, ki so pripeljala do takšnih in drugačnih odločitev v preteklosti v Banki Slovenije".

V kakšno Banko Slovenije prihaja Vasle?

Če bo izvoljen, bo Vasle prevzel vodenje institucije, ki - milo rečeno - ni v najboljši kondiciji. Spori znotraj sveta Banke Slovenije, ki so se razmahnili v drugem delu mandata nekdanjega guvernerja Boštjana Jazbeca, so precej načeli ugled institucije.

Boštjan Jazbec, nekdanji guverner Banke Slovenije Foto: Matej Leskovšek K enotnosti njenega delovanja verjetno ni pripomoglo dejstvo, da sta se v prvem krogu na razpis za guvernerja prijavila dva viceguvernerja (Primož Dolenc in Marko Bošnjak), ki naj bi si vzajemno podtikala medijske "mine".

Za nameček bo Vasle, če bo izvoljen, prišel v institucijo, kjer očitno ne bo mogel kadrovati svojih ljudi.

Kdo je nova vodja nadzora bančnega poslovanja

V času medvladja je namreč Banka Slovenije dobila novega vodjo nadzora bančnega poslovanja. To bo postala Tanja Štrukelj, vodja prestrukturiranja zahtevnejših primerov na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani kot slabi banki.

Gre za položaj, ki ga je vrsto let zasedal Matej Krumberger, tarča kritik zaradi pomanjkljivega nadzora bank v letih pred njihovo sanacijo.

Štrukljeva je "veteranka" DUTB. Tja je prišla že ob ustanovitvi leta 2013, po odhodu skandinavske ekipe pa se je utrdila v vrhu institucije. Pred tem je 12 let vodila oddelek za gospodarske družbe v novogoriški enoti Nove KBM.

Z njenim imenovanjem je tako svet Banke Slovenije prehitel Vasleta in na enega ključnih položajev v regulatorju bančnega trga nastavil človeka, ki ga ni izbral morebitni bodoči guverner.