Pozor: ne zapirajo se vse trgovine v nakupovalnih središčih

Trgovska središča bodo s soboto, ko po napovedih začnejo veljati novi ukrepi, prilagodila svoje poslovanje. Središča, ki jih upravlja družba SES - to so Aleja Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič -, bodo delovala v omejenem obsegu, saj nekatere trgovine lahko ostanejo odprte.

Kot so sporočili iz družbe SES, bodo pri omejevanju delovanja trgovskih središč tudi tokrat izjeme. "Dejstvo je, da bo teh izjem, torej trgovin, ki bodo znotraj trgovskih centrov obratovale, precej - za zdaj je vlada med izjeme določila živilske trgovine, gradbeni in tehnični material, hrano za živali, kmetijske potrebščine -, zato gre v resnici le za delno omejitev delovanja trgovskih centrov," so navedli. Bodo pa v centrih prilagodili delovni čas.

Ne gre za zaprtje

Tudi v Citycentru Celje so ob tem poudarili, da ne gre za zaprtje, temveč le delno omejitev delovanja trgovskih središč, saj bodo pri njih med drugim odprte živilska trgovina, drogerija, lekarne in še nekatere druge trgovine, ki so umeščene med izjeme.

Premier Janez Janša je v četrtek napovedal, da vlada s soboto za teden dni ugaša večino dejavnosti v državi v želji, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa. Zaprla se bodo tudi trgovska središča, enako kot spomladi pa bodo izjema živilske trgovine, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom ter trgovine za male živali. Prav tako bodo zaprti frizerski in kozmetični saloni, piše STA.

Sindikat opozarja na poskus izigravanja zakonskega zaprtja trgovin v nedeljo

Sindikat delavcev trgovine Slovenije opozarja, da poskušajo nekateri trgovci izigrati zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah, ki je bilo uveljavljeno, da bi zaposlenim omogočili en prost dan v tednu. Kot so zapisali, to počnejo s pomočjo določbe, ki omogoča neenakomerno razporeditev delovnega časa, in delo odrejajo v nedeljo.

Kot so sporočili iz sindikata, nekateri trgovci zaposlenim določajo delo ob nedeljah, "ko naj bi skrbeli za pripravo naročil ali celo dostavo za namene spletne prodaje". V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so nad tem ogorčeni in opozarjajo, da je iznajdljivost delodajalcev pri iskanju pravnih praznin v imenu višjih dobičkov "že res tragikomična".

Generalni sekretar sindikata Ladi Rožič je dodal, da še bolj bode v oči sprenevedanje na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter v Trgovinski zbornici Slovenije, "saj je razumeti, da omenjeni deležniki to namero delodajalcev celo podpirajo, kljub zavedanju, da ne gre zgolj za pravno praznino, temveč za škandalozne poskuse obida namena sprejetega zakona".

Ministrstvo je namreč pojasnilo, da novela, ki omejuje delo trgovin ob nedeljah in začne veljati ta konec tedna, ne omejuje nedeljske spletne prodaje. Trgovci bi se lahko na zaprtje ob nedeljah prilagodili tako, da bi spletno prodajo in dostavo omogočali tudi ob nedeljah. V Trgovinski zbornici Slovenije menijo, da ovir za takšno prodajo po noveli ni.

S tem se ne strinjajo v sindikatu, kjer so dodali, da jih je presunila tudi novica, da je Trgovinska zbornica Slovenije, ki je pred kratkim v imenu vseh prodajalk in prodajalcev prevzela priznanje jabolko navdiha, "že napovedala ustavni boj za nedeljsko izkoriščanje prav teh istih delavk in delavcev".

Poudarili so, da trgovine že več kot desetletje dosegajo rast dobičkov, ki se kujejo tudi na račun nizkih plač v najnižjih vrstah. Osnovna plača, določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v prvem tarifnem razredu, znaša zgolj 568,69 evra bruto oz. kar 371,89 evra manj, kot znaša bruto minimalna plača.

Dodatno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije sprašujejo, "ali gre tukaj zgolj za povračilne ukrepe, ker je volja delavskega razreda zmagala v minulem boju za proste nedelje, in ali so delodajalci res tako zelo željni dobička, da se požvižgajo na bremena, ki jih nalagajo zaposlenim v trgovinski dejavnosti", še navaja STA