Pošta Slovenije že posredovala dokumentacijo glede Kokotove kandidature

"Pošta Slovenije je spoštovala odločitev Upravnega sodišča RS in prosilki dokumentacijo že posredovala, javno pa je ne bo objavila," so za STA danes pojasnili v družbi.

Upravno sodišče je namreč zavrnilo tožbo Pošte Slovenije zoper odločbo, s katero ji je informacijski pooblaščenec naložil posredovanje dokumentacije. Pritrdilo je namreč stališču informacijskega pooblaščenca, da ima javnost upravičen interes izvedeti, kako država izvaja politiko na področju kadrovanja v družbah v stoodstotni lasti države ter katere kvalitete, znanja in izkušnje prek nadzornega sveta družbe šteje kot odločilne pri izbiri za zasedbo najodgovornejših delovnih mest.

Kot je v dokumentu, katerega del je danes objavil časnik Delo, zapisala kadrovska agencija Competo, obravnavane izkušnje Kokota "ne izpolnjujejo predpisanega kriterija ustrezno velike gospodarske družbe".

Vendar pa agencija "ugotavlja, da je z veliko stopnjo verjetnosti mogoče sklepati, da kandidat Tomaž Kokot razpolaga z ustreznimi strokovnimi in praktičnimi znanji, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem temeljne dejavnosti Pošte Slovenije, ter izkušnjami in kompetencami za opravljanje najodgovornejših nalog, ki jih zahteva vodenje poslov Pošte Slovenije".

Kokot po desetletju zamenjal Novaka

Kokot je na čelo Pošte Slovenije kot začasni direktor prišel marca 2021, ko je vodenje družbe sporazumno po skoraj desetih letih prekinil Boris Novak. Pred tem je Slovenski državni holding (SDH) Kokota imenoval v nadzorni svet, ki ga je do imenovanja v poslovodstvo tudi vodil. Polni mandat generalnega direktorja je začel 1. februarja 2022.

Ob njegovem imenovanju so se pojavljali očitki o političnem kadrovanju v vrhu Pošte Slovenije, saj je Kokot že dobro desetletje svetnik SDS v Občini Poljčane – Kokot naj namreč ne bi izpolnjeval pogojev glede vodstvenih izkušenj. S položajev so takrat odstopili trije nadzorniki, zadnji po imenovanju Kokota na mesto prvega človeka Pošte Slovenije, še eden pa je prijavil nedopusten politični pritisk.

SDH je naročil revizijo njegovega imenovanja – kakšni so bili izsledki, ni razkril, je pa od nadzornikov zahteval ustrezne ukrepe – in nato zaradi izgube zaupanja zamenjal tri od petih nadzornikov, ki zastopajo kapital. Novi nadzorni svet je septembra Kokota razrešil z mesta generalnega direktorja iz poslovno-ekonomskih razlogov. Vodenje družbe je 1. novembra lani prevzel Marko Cegnar, z 9. januarjem in 1. februarjem letos sta se mu v poslovodstvu pridružila Marko Rems in Ivana Vrviščar, delavski direktor pa je Janez Zidar.