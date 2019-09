Pošta Slovenije bo za delež Intereurope odštela 28,75 milijona evrov

V Intereuropi so namreč prejeli obvestilo Pošte Slovenije, da je s konzorcijem prodajalcev, ki ga sestavljajo SID banka, NLB, NKBM, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo, 10. maja sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic Intereuropa.

O višini kupnine še ni bilo uradnih podatkov

Kot so še zapisali v Intereuropi, bo Pošta Slovenije v primeru, da bo prišlo do zaključka transakcije po zgoraj navedeni pogodbi, pridobila 9.168.425 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico. To pa skupaj znese 28,75 milijona evrov.

Foto: STA Konzorcij prodajalcev je poskušal delež v Intereuropi prodati dalj časa, v začetku maja letos pa so sklenili pogodbo s Pošto Slovenije. Septembra je Pošta Slovenije dobila še zeleno luč Agencije za varstvo konkurence, kar je bil eden od odložnih pogojev za zaključek posla.

O višini kupnine do zdaj ni bilo uradnih podatkov. Po poročanju nekaterih medijev naj bi kupnina sicer znašala 40 milijonov evrov, Pošta Slovenije pa bi prevzela tudi približno 60 milijonov evrov dolga Intereurope.

V Pošti so maja napovedali, da bodo po zaključku nakupa večinskega deleža v zakonsko predpisanih rokih objavili prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. V njej naj bi po pričakovanjih za delnico prav tako odšteli 1,45 evra. To je nižje od tečaja delnice na borzi - ta je v petek znašal 2,54 evra.