Pošta premagala Britance, nastaja domači logistični velikan

V tekmi za nakup Intereurope, logistične skupine iz Kopra, je po naših informacijah zmagala Pošta Slovenije. Za 72-odstotni delež, ki ga prodajajo banke upnice, bo plačala okoli 105 milijonov evrov, skupaj z dolgovi. Intereuropa ima po zadnjih podatkih za skoraj 70 milijonov evrov najetih posojil.

Z nakupom Intereurope bo Pošta Slovenije, ki se že dalj časa spopada s trendom upadanja poštnih storitev, prišla do dodatnega, pomembnega vira prihodkov.

Posel morata potrditi še nadzorni svet Pošte Slovenije in Slovenski državni holding (SDH), ki upravlja državni delež v Pošti Slovenije. Po informacijah Večera je posel že usklajen z upravo SDH. Pošta mora pridobiti še soglasje Agencije za varstvo konkurence.

Delnica Intereurope na Ljubljanski borzi je trenutno vredna 2,4 evra. Tržna kapitalizacija družbe tako znaša nekaj več kot 41 milijonov evrov. Družba je zadnjo dividendo izplačala leta 2009. Po tistem se je zaradi nasedlih poslov nekdanje uprave pod vodstvom Andreja Lovšina znašla pred bankrotom.

Postopek prodaje večinskega deleža Intereurope je v imenu bank vodilo svetovalno podjetje PWC. Kot smo poročali, sta zavezujočo ponudbo oddali:

- Pošta Slovenije ter

- britanska logistična družba Xpediator, ki se ukvarja s špedicijo, transportom in skladiščenjem.

Največje lastnice Intereurope so SID banka in NLB, kjer ima država lastniški delež, ter Gorenjska banka, SKB banka in Intesa Sanpaolo.

Britanski Xpediator je v prvem krogu oddal višjo ponudbo od Pošte Slovenije, a je od prodajalcev zahteval, da se z njim ekskluzivno pogajajo. Zaradi strahu prodajalcev, da bo v nadaljnjih pogajanjih znižal ceno, so pogajanja z njim končali. Nenavadno v postopku je bilo tudi to, da Xpediator do oddaje zavezujoče ponudbe sploh ni opravil skrbnega pregleda družbe.

Koga je premagala Pošta Slovenije

Tekmec Pošte Slovenije, britanski Xpediator, se ukvarja s špedicijo, transportom, logistiko in skladiščenjem. Še pred nekaj leti je bil palček v primerjavi z Intereuropo, zdaj pa je že večji od nje.

Tako s pridobitvijo novih strank kot s prevzemi je močno okrepil obseg poslovanja. Lani je Xpediator povečal prihodke za kar 54 odstotkov in presegel znamko 200 milijonov evrov. Kot kaže, je dosegel tudi rekordni čisti dobiček.

Lani so dosegli občutno rast transportno-logističnih prihodkov na Balkanu in Baltiku. Posebej so navedli tudi nove priložnosti za prevzeme na hitro rastočem območju srednje in vzhodne Evrope. Pri tem so očitno merili na Intereuropo. Konec leta 2017 so zaposlovali okoli 700 ljudi v 11 državah, lani ob polletju pa število zaposlenih povečali na 938.

Foto: STA

Kakšni so načrti Intereurope

V strateškem načrtu skupine Intereuropa za obdobje 2018-2022, ki ga je nadzorni svet potrdil novembra lani, so napovedali, da bodo leta 2022 dosegli več kot 210 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To je kar 25 odstotkov več, kot so jih po ocenah ustvarili v lanskem letu.

Dobiček iz poslovanja naj bi se povečal s 7,1 na 11,6 milijona evrov, denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki je najpomembnejši kazalnik, pa s 13,2 milijona evrov na 18,5 milijona evrov. Skupina naj bi imela ob koncu lanskega leta 1.380 zaposlenih, konec leta 2022 pa že 1.563.

Potencial za rast vidijo na večini obstoječih trgov. Osredotočeni so na trge držav nekdanje Jugoslavije, ne izključujejo pa niti nadaljnje širitve na pomembne trge jugovzhodne Evrope. Preostali trgi so pokriti s partnersko mrežo.

Pošta Slovenije je že zdaj največje logistično podjetje v državi, sledijo ji Luka Koper, Intereuropa in Schenker.