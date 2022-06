"Posojila morajo biti dostopna, njihova dodelitev hitra, preprosta in razumljiva"

Okrevanje po epidemiji je prebudilo potrošnjo in s tem potrebo po (hitrih) gotovinskih posojilih za doseganje kratkoročnih ciljev, a nekaterim skupinam so posojila veliko težje dostopna. Kako to premostiti?

Mladi in drugi pred kratkim zaposleni, zaposleni za določen čas, samostojni podjetniki z malo prometa – to so le nekatere skupine uporabnikov, ki se pri pridobivanju posojil, banke jim rečejo krediti, srečujejo z ovirami predvsem pri dokazovanju svoje plačilne in posojilne zmožnosti.

Dodatne ovire so jim postavili makrobonitetni ukrepi Banke Slovenije, katerih namen je sicer povečati zanesljivost odplačevanja posojil. "Krediti so se po uvedbi teh ukrepov vidno zmanjšali, saj so ti omejili kreditno sposobnost ljudi, " je v neformalnem pogovoru povedal predsednik uprave slovenske veje Addiko Bank Andrej Andoljšek. "Morali smo zmanjšati količino odobrenih kreditov in tudi zneske."

Mladi in drugi pred kratkim zaposleni, zaposleni za določen čas, samostojni podjetniki z malo prometa – to so le nekatere skupine uporabnikov, ki se pri pridobivanju posojil, banke jim rečejo krediti, srečujejo z ovirami predvsem pri dokazovanju svoje plačilne in posojilne zmožnosti. Foto: Shutterstock

Specializirani in netipični

Okrevanje po epidemiji covid-19 je znova prebudilo povpraševanje po hitrih gotovinskih posojilih, ugotavljajo pri banki Addiko Bank, ki ima kljub svojemu približno štiriodstotnemu deležu v slovenskem bančništvu približno od 10- do 12-odstotni delež pri gotovinskih posojilih. "Naša izbira, da postanemo specializirana in netipična banka, se obrestuje," zadovoljno pove Andoljšek.

Banka s sedežem na Dunaju, ki ima poleg hčerinske banke v Sloveniji še pet hčera v štirih državah jadranske regije s skupaj 800 tisoč uporabniki, ima ravno gotovinska posojila za posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja kot jedro svojega poslovanja. "Nismo in ne želimo biti univerzalna banka, nimamo (več, op. avt.) stanovanjskih kreditov, nimamo lizinga in investicijskega bančništva," je spomnil Andoljšek.

Ni univerzalnega pristopa

Ravno zato, ker so gotovinska posojila jedro njihovega poslovanja, so prepričani, da mora biti postopek njihovega pridobivanja hiter in jasen ter da je treba razvijati in zagotavljati takšno ponudbo, ki se bo približala tudi prosilcem, ki jim je težje dokazati plačilno zmožnost.

Maja so tako naredili poskus pri odobritvi HIP kredita do deset tisoč evrov in skoraj 93 odstotkov od nekaj več kot 200 prejetih vlog obdelali v manj kot 15 minutah (preostali manjšini so se oddolžili z oprostitvijo stroškov odobritve in ničelno obrestno mero). Najkrajši čas reševanje vloge je bil pod štirimi minutami in pol.

Predsednik uprave Addiko Bank Andrej Andoljšek, članica uprave Anja Božac ter izvršni direktor za upravljanje tveganj in informacijsko tehnologijo slovenske Addiko Bank Tom Furness Foto: Srdjan Cvjetović

Novi "direktor"

"Preprosto in razumljivo bančništvo je naša glavna vrednota vse od leta 2016, ko smo nastali kot naslednica nekdanje banke Hypo Alpe Adria," je poudaril Andoljšek ob predstavitvi nadgrajene celostne podobe, s katero bodo te svoje vrednote želeli še bolj približati javnosti.

Ob tem si bodo v vseh državah jadranske regije pomagali tudi s svojim novim animiranim "direktorjem", hrčkom Oskarjem H.

Banka ni samo na bančnem okencu

K preprostemu in predvsem časovno neoviranemu poslovanju bo pripomogla tudi nadaljnja digitalizacija bančništva, je povedal izvršni direktor za upravljanje tveganj in informacijsko tehnologijo slovenske Addiko Bank Tom Furness.

Pojasnil je, da si bodo še bolj prizadevali, da bo čim več bančnih opravil, tudi odobritev posojil, mogoče preprosto in hitro urediti prek njihove spletne in mobilne banke, ki ju nenehno razvijajo in nadgrajujejo. "Čim več bančništva želimo prenesti iz poslovalnic," je napovedal prvi mož slovenske Addiko Bank.