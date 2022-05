Zahtevek POP TV in Kanal A naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo omenjeni družbi utrpeli zaradi premalo plačane odmene za distribucijo TV-programov med februarjem 2017 in koncem marca letos. Če POP TV in Kanal A dobita tožbo, se lahko zgodi, da bodo največje breme nosili naročniki Telekoma Slovenije. Leta 2021 je Telekom Slovenije imel 682 tisoč naročnikov plačljive televizije.

Konec lanskega leta je tožbo zoper POP TV in Kanal A vložil Telekom Slovenije. Toži ju za ničnost pogodbe o vključitvi njunih programov v sistem največjega telekomunikacijskega operaterja v državi in obenem zahteva vračilo nekaj manj kot 12,4 milijona evrov.

Telekom namreč trdi, da za programe POP TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino že več let plačuje nepošteno in ekscesno ceno, to pa je posledica tega, da družbi, ki skupaj s Pro Plusom predstavljata poslovno enoto, od sredine novembra 2017 zlorabljata prevladujoči položaj na veleprodajnem trgu televizijskih programov.

Kraje državnega: še bolj kot Glavino in Goloba so z denarjem zalili POP TV

Kaj pa je pravzaprav v ozadju celotnega dogajanja? Kot smo pisali v članku Kraje državnega: še bolj kot Glavino in Goloba so z denarjem zalili POP TV, je Telekom podjetje PRO PLUS lani obvestil o delni ničnosti pogodbe o vključitvi programov POP TV in Kanal A v sistem Telekoma, prenehal plačevati oderuško nadomestilo za predvajanje programov PRO PLUS, s tožbo pa zahteva vrnitev 12.346.378 evrov preveč plačanih nadomestil in obresti od leta 2017 zaradi ocene, da je šlo, če poenostavimo, za "krajo državnega denarja, ki ga upravlja Telekom Slovenije". Podjetje Telekom Slovenije je v državni lasti.

Leta 2016, ko je nadzorni svet Telekoma Slovenije vodil še Borut Jamnik, upravo pa Rudolf Skobe, je Telekom z družbo PRO PLUS podpisal pogodbo, ki je dramatično, kar za 12-krat, povišala nadomestilo za predvajanje petih programov tega medijskega podjetja v omrežju Telekoma Slovenije. Kakšna je razlika, pokaže primerjava, da je na letni ravni nadomestilo leta 2015 znašalo manj kot pol milijona, leta 2018 po novi pogodbi pa na letni ravni že 5,76 milijona evrov.

Podobno je, po neuradnih informacijah, prevladujoč položaj na trgu, pa tudi politično moč in podporo, POP TV izkoriščal tudi pri drugih operaterjih. Posledica tega je bila, da se je poslovni izid podjetja PRO PLUS močno popravil. Nenadoma so poslovali z velikimi presežki. Namesto 6,3 milijona minusa leta 2015 so imeli leta 2018 13,3 milijona evrov presežka. Pozneje se je vsota še povišala.