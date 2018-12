Pokojnine se bodo uskladile redno in izredno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokojnine se bodo v letu 2019 uskladile tako redno kot izredno, letni dodatek bodo dobili vsi upokojenci, prihodki in odhodki pokojninskega zavoda pa bodo izravnani v višini 5,5 milijarde evrov, je navedeno v finančnem načrtu zavoda za leto 2019, ki ga je danes sprejel svet zavoda. Dokument bodo poslali še v soglasje vladi.

Povprečno število prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, se bo prihodnje leto glede na načrt povečalo za 0,5 odstotka. To je 0,2 odstotne točke več od ocene za letošnje leto.

Povprečno število starostnih upokojencev bo večje za 1,3 odstotka, kar je prav tako 0,2 odstotne točke več od ocene za letos, je razvidno iz načrta, ki ga je predstavil namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) David Klarič.

Za izplačilo pokojnin je predvidenih 4,6 milijarde evrov

Pokojnine se bodo februarja prihodnje leto redno uskladile za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka. Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi višji za 2,8 odstotka.

Prihodki od prispevkov so načrtovani v višini 4,4 milijarde evrov, kar je 6,5 odstotka več od ocene za letos. Pri tem so upoštevali, da bo prejemnikov plač 1,8 odstotka več, plače pa bodo 4,9 odstotka višje.

Za izplačilo pokojnin je predvidenih 4,6 milijarde evrov, kar je v primerjavi z oceno za letošnje leto 3,9 odstotka več. Glavnina odhodkov za pokojnine so odhodki za starostne pokojnine, ki bodo za 4,7 odstotka višji od ocene za letos, predvsem zaradi uskladitev pokojnin in rasti povprečnega števila starostnih upokojencev.

Papež: Škoda, da demografskega sklada še ni

Predstavnica upokojencev v svetu zavoda Anka Tominšek je menila, da bi bilo v družbi treba spremeniti prepričanje, da upokojenci "zajedajo družbena sredstva". "Treba je povedati, da so glavni vir v pokojninski blagajni prispevki, medtem ko bo državni proračun za pokritje razlike med prihodki in odhodki zavoda po načrtu prispeval 734 milijonov evrov," je dejala Tominškova.

Po oceni predstavnice sindikatov Lučke Böhm ni razumljivo, da bo morala Kapitalska družba (Kad) v času debelih krav vplačati v pokojninsko blagajno 50 milijonov evrov, namesto da bi se ustanovil rezervni demografski sklad, kjer bi se ta sredstva plemenitila.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež se je strinjal, da je škoda, da demografskega sklada še ni. Glede na to, da je državni proračun za prihodnje leto že zaprt, ne gre realno pričakovati, da bi šlo 50 milijonov evrov iz proračuna namesto iz Kada, je opozoril.