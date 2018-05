Podpisana pogodba za črpanje 109 milijonov evropskih sredstev za drugi tir #video

Predstavnika Evropske komisije in podjetja 2TDK sta v Ljubljani podpisala sporazum za črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projekta drugi tir med Divačo in Koprom. Zbrane sta na dogodku nagovorila premier Miro Cerar in komisarka Violeta Bulc, ki sta znova izpostavila pomen projekta za Slovenijo in EU.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Cerar je ob podpisu sporazuma dejal, da gre za izjemen dan, ko si Slovenija in EU segata v roko ob projektu, ki je strateškega pomena za obe. S podpisom smo po njegovih besedah naredili pomemben korak pri uresničevanju projekta.

Že prihodnji mesec lahko po Cerarjevih besedah začnemo pripravljalna dela, za katera je Slovenija že pridobila 44,3 milijona evrov evropskih sredstev. Dodal je, da si je država dodatnih 80 milijonov evrov zagotovila iz kohezijskega sklada za gradnjo osmega predora in dveh viaduktov. "Skupaj je to 233 milijonov evrov od načrtovanih 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev," je poudaril.

Bulčeva je ponovila, da je drugi tir del pomembnih evropskih integracij oz. devetih evropskih koridorjev. "Slovenski prispevek k baltsko-jadranskemu in sredozemskemu koridorju se bo izrazil ravno skozi posodobitev drugega tira," je poudarila in pojasnila, da je to izjemno pomembno za štiri elemente, ki jim Evropska unija sledi na področju prometne politike.

Foto: Urad vlade za komuniciranje

Glede sodelovanja Madžarov je infrastrukturni minister Peter Gašperšič pojasnil, da so pogajanja zaradi volitev pri sosedih in zdaj še pri nas začasno zaustavljena, nadaljevala pa se bodo, ko bodo pogoji za to vzpostavljeni. Državni sekretar in vodja projekta Jure Leben je medtem izpostavil, da so danes oddali celotno dokumentacijo, potrebno za pridobitev posojila Evropske investicijske banke (EIB). Z banko po Lebnovih besedah nadaljujejo proces, pogodbo pa bi lahko podpisali konec oktobra.

Sporazum o črpanju sredstev sta sicer danes na slovesnosti, ki so se je med drugim udeležila tudi prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes in predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, podpisala direktor izvajalske agencijo za inovacije in omrežja Evropske komisije Dirk Beckers ter namestnik direktorja družbe 2TDK Žarko Sajić.

Slovenija je 109 milijonov evrov za projekt pridobila na t. i. blending razpisu v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope, znanega po angleški kratici Cef. Ker je vlada predvidela, da bo sredstva črpalo podjetje 2TDK, ki mu koncesijo podeljuje zakon o drugem tiru, ta pa je bil dvakrat podvržen referendumu, je komisija sredstva začasno zamrznila. Potem ko pobudnikom tudi na drugem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru ni uspelo, je komisija sredstva ponovno sprostila.