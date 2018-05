Drugi tir: Če bo treba, bom referendum razveljavil še enkrat

Predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom se je v treh dneh udeležilo 12.633 volivk in volivcev oziroma 0,74 odstotka vseh volilnih upravičencev. Medtem je pobudnik referenduma Vili Kovačič dejal, da če bo treba, bo razveljavil še drugi referendum.

Na prvotnem glasovanju o zakonu o drugem tiru se je predčasnega glasovanja skupno udeležilo 14.2011 volivk in volivcev oz. 0,83 odstotka vseh volilnih upravičencev. Glasovanje pred tokratnim referendumom je potekalo od torka do četrtka.

Referendum bo v nedeljo, prvič v zgodovini pa se bo zgodilo, da bodo volivci o istem zakonu na referendumu odločali dvakrat. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je namreč izide referenduma, ki je potekal septembra lani, uspešno izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki je glasovanje razveljavilo.

Kovačič: Če bo treba, bom razveljavil še drugi referendum

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je še zadnjič pred nastopom volilnega molka volivce pozval, naj v nedeljo zavrnejo zakon o drugem tiru. Če potreben kvorum ne bo dosežen, sicer ne bo razočaran, saj je referendum po njegovi oceni postal neželena institucija. "Enega sem že razveljavil, če bo treba, bom še drugega," je dodal.

Kovačič je na novinarski konferenci opozoril na "absurdno" prelaganje pristojnosti sodišč glede odločanja o njegovih pritožbah. Na vrhovnem sodišču je namreč zahteval ničnost sklepa o določitvi datuma ponovljenega glasovanja, saj ga je, kot zatrjuje Kovačič, izdal nezakonito pooblaščen organ - Državna volilna komisija.

"Mi bomo zagovarjali, kar je prav, ne glede na to, katera vlada bo," je poudaril in zavrnil namigovanja, da dela v interesu "druge vlade". Podporniki zakona Vilija Kovačiča povezujejo z največjo opozicijsko stranko SDS.

"S pravnimi sredstvi se borim v nepravni državi"

"Vrhovno sodišče je pristojnost za odločanje o moji pritožbi preneslo na ustavno, čeprav so ustavni sodniki januarja rekli, da je za to pristojno vrhovno. S pravnimi sredstvi se borim v nepravni državi. To je absurd," je bil kritičen Kovačič.

Zavrnil je še očitke, da je zapravil šest milijonov evrov, in spomnil, da se je zavzemal za izvedbo referenduma skupaj z državnozborskimi volitvami. "Za malo se mi zdi, da mi očitajo, da sem porabil šest milijonov, ko sem pozival k združitvi datumov, pa so me ignorirali," je bil jasen. Upa, da bo prihodnja vlada bolj pametna.

Josipović je ponovil, da trasa za drugi tir ni primerna

Kovačič je izpostavil, da ljudje ne vedo, da bodo na referendumu odločali o zakonu, in ne o drugem tiru. Podobno je opozoril tudi organizator kampanje Damir Josipovič, ki ga je vlada v četrtek s sklepom kot člana civilne družbe imenovala v projektni svet za civilni nadzor projekta.

"Nasprotnikov gradnje drugega tira ni," je prepričan Josipovič. Ob tem je poudaril, da se je treba zavedati, da zakon za gradnjo ni potreben. Josipovič je ponovil, da trasa, po kateri je drugi tir predviden, ni primerna. Med drugim je izpostavil, da je predorov na vladni trasi preveč, obstaja tveganje preboja vodnih jam, trasa pa bi tudi nepopravljivo posegla v Naturo 2000, je med drugim naštel.