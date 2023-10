Podjetje KRONOTERM zasluženo prejemnik štajerskega gospodarskega oskarja v kategoriji srednje velikih podjetij

Oglasno sporočilo

Ponosno sporočamo, da je vodilno podjetje na področju toplotnih črpalk KRONOTERM v sredo, 18. 10. 2023, prejelo ugledno nagrado, in sicer štajerskega gospodarskega oskarja v kategoriji srednje velikih podjetij. V isti kategoriji so se za nagrado potegovala tri podjetja s celjskega območja: KRONOTERM, Merkscha in Marovt.

Foto: KRONOTERM

Prejeto priznanje je izjemno velika čast in potrditev, da so na pravi poti vlaganja v trajnostne rešitve, energetsko učinkovitost ter inovativnost, ki se odražajo v njihovih izdelkih in storitvah. Veseli jih, da so njihovi dosežki in vodilna vloga v panogi prepoznani ter cenjeni na širši gospodarski in družbeni ravni.

Projekt Štajerski gospodarski oskar združuje Štajersko gospodarsko zbornico Maribor in Regionalno gospodarsko zbornico Celje, ki si prizadevata spodbujati inovativnost, visoko profesionalnost ter trajnostni razvoj v regiji. Nagrado podeljujejo v petih kategorijah, z njo pa prepoznavajo najuspešnejša mala, srednja in velika podjetja, izpostavljajo najboljšega zaposlovalca ter nagrajujejo najperspektivnejše podjetje v širši regiji.

Foto: KRONOTERM

Podjetje KRONOTERM se je izkazalo kot vodilno srednje veliko podjetje, ki je prepoznano po inovativnih rešitvah in visoki kakovosti storitev na področju ogrevalnih rešitev. Prejeto priznanje potrjuje njihovo predanost in trud v razvoju inovativnih rešitev, ki prinašajo visoko energetsko učinkovitost ter trajnostni razvoj. Komisijo so prepričali z izjemno visoko učinkovitostjo svojih naprav, s skrbjo za okolje in do uporabnika prijaznim upravljanjem naprav s pomočjo naprednih tehnologij.

Strokovni analitični partner projekta Štajerski gospodarski oskar je priznana mednarodna svetovalna družba, ki je znana po svojem poglobljenem analitičnem pristopu, podprtem z natančnimi raziskavami in obsežnimi podatkovnimi analizami.

Nagrada štajerski gospodarski oskar slavi gospodarsko moč in dosežke najuspešnejših podjetij Štajerske ter nosi simboliko močne gospodarske regije, ki temelji na bogati industriji in vinogradniški tradiciji. Prepoznavna podoba nagrade, ki združuje kulturno dediščino in gospodarski uspeh, predstavlja srce nagrade v posebej oblikovanem kipcu, izdelanem iz kombinacije lesa in epoksi smole. Ta simbolizira uspešnost podjetij ter nosi v sebi pomen prestiža in ugleda. Nagrada združuje tradicijo z inovacijami, ki so ključni elementi najboljših podjetij v štajerski regiji.

V KRONOTERMU so prevzeti in navdušeni nad prejetim prestižnim priznanjem. To je nedvomno motivacija za nadaljnje trdo delo ter inovacije v smeri boljše, energetsko učinkovitejše in trajnostno naravnane prihodnosti. Stopite v stik s podjetjem KRONOTERM na info@kronoterm.com ali na 080 23 22.

Naročnik oglasnega sporočila je KRONOTERM.