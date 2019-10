Podjetje, ki je pomagalo razviti zdravilo za Krisa, v hudih težavah

Ajdovsko podjetje BIA Separations, ki je pomagalo pri razvoju revolucionarnega zdravila za 19-mesečnega dečka Krisa iz Kopra, je spet pred stečajem. Kdo je odgovoren za to in kaj se skriva v ozadju nenavadnih sprememb v lastništvu?

V podjetju BIA Separations, kjer razvijajo materiale za čiščenje biofarmacevtskih zdravil, so letos poleti doživeli šok. Po tem, ko so se razbremenili dolgov in rešili grožnje stečaja, so prejeli sodbo, zaradi katere bi lahko že kmalu morali zapreti vrata.

Izgubili so dolgoletni pravdni spor z javno agencijo SPIRIT Slovenija, ki od njih zahteva povračilo nepovratnih subvencij iz leta 2009 za izgradnjo objekta v Ajdovščini, kar skupaj z obrestmi znese 1,2 milijona evrov.

Na prvi stopnji v Ljubljani so tožbo sicer dobili, a je višje sodišče ugodilo pritožbi javne agencije in v celoti razsodilo v njeno korist. V BIA Separations so pravico iskali na vrhovnem sodišču, kjer pa so njihovo zahtevo za revizijo zavrnili.

Zdaj upe polagajo v ustavno sodišče. Kot je za Siol.net pojasnil direktor podjetja Aleš Štrancar, so v začetku prejšnjega tedna vložili ustavno pritožbo. V njej opozarjajo na kršitev več členov ustave in pravil postopka. Opozarjajo, da je sodba višjega sodišča protislovna in nerazumljiva, ob tem pa, da je zavzelo diametralno nasprotno stališče od okrožnega sodišča.

Podjetje BIA Separations je sodelovalo pri razvoju zdravila zolgensma, s katerim v ZDA zdravijo novorojenčke s spinalno mišično atrofijo. V kratkem bodo z njim začeli zdraviti tudi 19-mesečnega dečka Krisa iz Kopra, za kar je denar zbrala celotna Slovenija. Za proizvodnjo zdravilne učinkovine so v BIA Separations prispevali svojo tehnologijo čiščenja. Bili so tudi med večjimi donatorji v kampanji za Krisa, saj so prispevali 50 tisoč evrov.

Sodišče: Niso se držali pogojev iz razpisa

Glavno vprašanje v sporu je, ali je podjetje BIA Separations izpolnilo obveznosti iz pogodbe o subvenciji z državo in na podlagi investicije v Ajdovščini dejansko odprlo 52 novih delovnih mest za obdobje najmanj treh let.

V podjetju so sicer priznavali, da jim zaradi objektivnih okoliščin ni uspelo zadržati skoraj četrtine novih zaposlenih. Toda po drugi strani so izpolnili investicijski del projekta in zagotovili (in v pretežni meri ohranili) pogodbeno dogovorjena nova delovna mesta, so vztrajali. Zato naj odstop javne agencije od pogodb ne bi bil sorazmeren ukrep.

Če se je okrožno sodišče v Ljubljani še strinjalo z vodstvom BIA Separations, je bilo višje sodišče drugačnega mnenja. Ugotovilo je, da je obrazložitev sodbe prve stopnje v nasprotju z gramatikalno, logično in sistemsko razlago. Poudarilo je, da gre za pogodbo o državni pomoči, ki jo ureja pravo Evropske unije, zato bi moralo podjetje BIA Separations v celoti izpolniti dogovorjene pogoje.

V nasprotnem primeru bi bila sodba v nasprotju s pravom državnih pomoči ter diskriminatorna do drugih prejemnikov in tistih, ki niso sodelovali na razpisu zaradi prepričanja, da ne morejo izpolniti pogojev.

Sedež podjetja v Ajdovščini

Ali bo država rubila denar na računih?

Če se bo država odločila izterjati 1,2-milijonska sredstva, bo to pomenilo blokado bančnih računov in v najslabšem scenariju celo stečaj BIA Separations. Za takojšnje poplačilo dolga do države namreč nimajo dovolj denarja.

Na cesti bi čez noč ostalo 67 ljudi, od tega 16 doktorjev in magistrov znanosti ter veliko mladih raziskovalcev. Za podjetje, ki naj bi letos ustvarilo deset milijonov evrov prihodkov, bi to pomenilo tudi konec razvoja tehnologij za proizvodnjo bioloških zdravil.

Za to, da bi potrebna sredstva zbrali iz denarnega toka, ki ga ustvarijo pri poslovanju, bi po dostopnih podatkih potrebovali čas najmanj do začetka prihodnjega leta. Pred kratkim so se sicer dogovorili za najem petmilijonskega posojila pri Banki Sparkasse, s katerim bodo predčasno poplačali obveznosti iz prisilne poravnave, ki so posledica težav iz preteklosti.

Zato smo se na SPIRIT obrnili z naslednjimi vprašanji. Zanimalo nas je:

1) Kdaj bo sodba v zadevi BIA Separations pravnomočna oziroma ali je zahtevek že izvršljiv?

2) Kako boste zavarovali svoj (bodoči) zahtevek do podjetja?

Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kdo se skriva za odvetnikom z Dunaja?

Še preden so se nad BIA Separations zaradi izgubljene tožbe države začeli zgrinjati črni oblaki, so se v lastništvu zgodile nenavadne spremembe.

Eden od ključnih ukrepov uspešno izpeljane prisilne poravnave je bila razlastitev dotedanjega 75-odstotnega lastnika iz Avstrije, ki jih je želel spraviti v stečaj in proizvodnjo preseliti v Avstrijo. Namesto njega so lastništvo lani prevzeli poslovni partnerji in vodilni v BIA Separations.

Toda ti so bili očitno le začasni lastniki. Pred kratkim je namreč njihove deleže odkupila odvetniška pisarna Pepelnik & Karl Rechtsanwälte z Dunaja in jih nato prenesla na svoje podjetje Unicorn Biotech Holding. Po naših podatkih so bile pogodbe o prenosu podpisane marca letos.

Za koga odvetniki z Dunaja držijo lastniške deleže in zakaj je bila prodaja v slovenskem poslovnem registru vpisana s kar šestmesečno zamudo, ni znano. Direktor BIA Separations Štrancar je zatrdil, da ni pooblaščen za komentarje o lastniških zadevah.

Za pojasnila nas je napotil na predsednika odbora lastnikov Emmericha Zöchbauerja, ki je bil prav tako redkobeseden. Povedal je, da se novi lastniki (še) ne želijo razkriti. Zagotovil pa je, da se vse dogaja za "zaščito nadaljnjega obstoja podjetja". Zöchbauer je sicer lastnik podjetja Syncomp, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo in ima sedež v mestu Sankt Pölten blizu Dunaja.

"Gradimo multinacionalko"

V začetku letošnjega leta se je s predstavniki BIA Separations sestala avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka.

Na srečanju so jo seznanili z inovativnimi praksami podjetja in načrti za prihodnost, ki vključujejo nadaljevanje razvoja tehnologij za proizvodnjo bioloških zdravil. Do leta 2022 načrtujejo kar tridesetkratno povečanje obsega posla, tudi na evropskem trgu, kjer je Avstrija njihov največji kupec.

Aleš Štrancar, direktor BIA Separations Foto: STA Letos poslujejo daleč nad načrti iz potrjene prisilne poravnave. "V drugi polovici letošnjega leta bodo rezultati vsaj za 50 odstotkov boljši, kot so bili v prvem polletju letošnjega leta," je povedal Štrancar.

Ajdovsko podjetje, ki je lani praznovalo 20-letnico obstoja, je razcvet doživelo v obdobju, ko je preostala slovenska podjetja pestila huda gospodarska in finančna kriza. Njegov direktor že leta napoveduje, da gradijo multinacionalko, ki bo imela 500 milijonov evrov letne prodaje. Toda prej morajo preživeti rubež države.