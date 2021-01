Podjetja uspešno uporabljajo storitev videoidentifikacije

Nove okoliščine zahtevajo inovativne rešitve, s katerimi lahko podjetja tudi v obdobju omejevanja stikov poslujejo čimbolj nemoteno. Številna podjetja so tako za poslovanje na daljavo začela pospešeno uvajati storitev videoidentifikacije in možnost digitalnega podpisa.

Zdaj je pravi čas, da podjetja nadgradijo svoje storitve za poslovanje na daljavo, saj bo tudi po tem, ko se bodo naša življenja vrnila v običajne tirnice, potreba po poslovanju na daljavo ostala.

Prihodnost na dlani: čas je za digitalizacijo poslovanja

Pandemija novega koronavirusa je na mnogih področjih pospešila neizogiben proces digitalizacije poslovanja. Med tovrstne rešitve sodi tudi storitev videoidentifikacije, ki na daljavo omogoča varno in hitro izvedbo nekaterih postopkov, ki smo jih sicer vajeni opravljati v živo, kot so sklepanje naročniških razmerij ali zavarovalniških storitev, podpisovanje pogodb, oddaja vlog, tudi povezanih z osebnimi financami, in podobno. Nenazadnje lahko uporabniki oz. stranke na ta način storitve opravijo od koderkoli – od doma, pa tudi iz tujine.

Za vse, ki še nekoliko oklevate, naj velja nasvet: stopite naprej in razmišljajte digitalno. Digitalizirajte svoje poslovanje in procese ter poskrbite za varno digitalno poslovanje s svojimi strankami. Videoidentifikacija in elektronska identiteta omogočata varen dostop do vaših storitev ter digitalno opravljanje poslovnih transakcij kjerkoli in kadarkoli.

Telekom Slovenije je pravi partner pri digitalizaciji poslovanja

Storitev videoidentifikacije podjetjem omogoča Telekom Slovenije, ki je storitev razvil v sodelovanju s partnerjema CDE, d.o.o., in SETCCE, d.o.o. Gre za inovativno rešitev, ki omogoča identifikacijo uporabnikov oz. strank na daljavo, kar omogoča sklepanje poslovnih transakcij z njimi, na primer pri podpisu pogodbe in finančnih transakcijah.

Telekom Slovenije storitev videoidentifikacije uporablja tako pri poslovanju s svojimi uporabniki (na primer pri poslovanju z uporabniki pametne denarnice VALÚ in pri pridobitvi naprednega dostopa za Moj Telekom), prav tako storitev omogoča in jo izvaja za različna podjetja. Tako so videoidentifikacijo v svoje poslovanje že vključile nekatere zavarovalnice in borznoposredniške družbe, med katerimi sta tudi Prva osebna zavarovalnica in ILIRIKA.

Celoten postopek Telekom Slovenije izvaja skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, zato je storitev primerna tudi za najzahtevnejše bančne in zavarovalniške storitve. Prav tako je postopek identifikacije na daljavo prilagojen potrebam drugih storitev.

Videoidentifikacija omogoča identifikacijo uporabnika na daljavo prek videopovezave, in sicer podobno, kot smo navajeni pri videopogovorih, le da so v ozadju vzpostavljeni dodatni varnostni mehanizmi, pogovor pa poteka po vnaprej določenem postopku.

Kako videoidentifikacija deluje v praksi?

Uporabnik storitev se kot stranka določenega podjetja identificira na daljavo, kar stori prek videoidentifikacije. Videoidentifikacijo lahko uporabljajo vsi, ki imajo računalnik, tablico ali pametni mobitel z internetnim dostopom, sama identifikacija poteka prek videopovezave.

V samo treh korakih nato uporabniki oz. stranke do storitev podjetja na daljavo tudi dostopajo.

Z videoidentifikacijo se identificiramo na daljavo od koderkoli, tako da nam ni treba biti doma.

PRVI KORAK: Posameznik, ki želi opraviti videoidentifikacijo, svoje podatke najprej vnese v spletni obrazec na strani ponudnika želenih storitev ali pa podatke pripravi ponudnik storitve (uporabnik pri tem sledi navodilom na spletni strani ponudnika).

DRUGI KORAK: Uporabnik prejme elektronsko sporočilo s povezavo do spletne strani, prek katere vzpostavi videopovezavo s svetovalcem, ki ga vodi skozi celoten postopek videoidentifikacije. Pri tem uporabnik pokaže uradni osebni dokument, s čimer se preveri njegova identiteta in ujemanje s posredovanimi podatki.

TRETJI KORAK: Ko je identiteta uporabnika potrjena, ta pridobi t. i. e-identiteto, kar pomeni, da lahko storitve opravlja na daljavo in pri tem dokumente hitro, enostavno in varno podpisuje z elektronskim podpisom, in sicer brez dodatnega potrjevanja svoje identitete pri nadaljnjem poslovanju s tem ponudnikom.

Videoidentifikacija poteka prek komunikacijskih naprav z internetnim dostopom in kamero, ki jih uporabljamo vsak dan – prek računalnika, tablice ali pametnega mobitela.

Z videoidentifikacijo ustvarjena e-identiteta postane osebna izkaznica posameznika v digitalnem poslovnem svetu, s katero lahko uporabljate storitve pri ponudniku, ki to svojim uporabnikom oz. strankam omogoča. Na ta način pogodbe, obrazce in druge dokumente podpisujete z elektronskim podpisom.

Borzna hiša ILIRIKA omogoča odpiranje trgovalnega računa z videoidentifikacijo

V Borzni hiši ILIRIKA aktivno uvajajo sodobne rešitve pri svojem poslovanju. Ena od teh je tudi trgovalna platforma ILIRIKA Online. Gre za spletno trgovalno platformo, ki omogoča hitro, enostavno in pregledno trgovanje na svetovnih borzah. Za zagotovitev varnega spletnega poslovanja so implementirali storitev videoidentifikacije Telekoma Slovenije. Na ta način zagotavljajo nemoteno in varno spletno trgovanje posameznikom in podjetjem.

Prva osebna zavarovalnica omogoča sklepanje zavarovanj preko kateregakoli digitalnega kanala

Prva osebna zavarovalnica je bila ena izmed prvih zavarovalnic, ki je spoznala prednosti videoidentifikacije in jo vključila v svoje poslovanje. Na ta način je zavarovalnica zapečatila proces digitalizacije svojih storitev in dvignila standarde na zavarovalniškem trgu, z novo storitvijo pa so življenjska zavarovanja ter naložbena varčevanja strankam dosegljiva preko kateregakoli digitalnega kanala in naprave. Varno, hitro in učinkovito - iz domačega naslonjača.

Danes storitev videoidentifikacije Telekoma Slovenije uporablja vse več podjetij, saj na ta način svojim uporabnikom oz. strankam omogočajo takojšen in enostaven dostop do storitev na daljavo.