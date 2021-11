Multinacionalke bodo morale javno razkriti, koliko davka plačajo v EU

Multinacionalke z letnimi prihodki nad 750 milijonov evrov bodo morale po novem javno razkriti višino davka, ki ga plačajo v posameznih državah EU, določajo nova pravila, ki so jih danes potrdili evropski poslanci. S tem želijo olajšati uporabo posredovanih informacij, povečati preglednost in preprečiti izogibanje davkom.

Objavljeni podatki bodo morali biti v strojno berljivem formatu javno dostopni tudi na internetu, pri čemer bi uporabljali skupno predlogo, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta. Za lažjo uporabo posredovanih informacij in večjo preglednost dogovor predvideva, da bodo morala podjetja posredovane podatke razčleniti na posebne razdelke, kot so med drugim narava dejavnosti podjetja in število zaposlenih za polni delovni čas, so pojasnili.

Pod nadzorom tudi hčerinske družbe

Z namenom preprečevanja zlorab bodo morale svoje davčne podatke objaviti tudi hčerinske družbe in podružnice, ki so sicer pod pragom prihodkov, če se ugotovi, da obstajajo samo zato, da bi se družba izognila novim zahtevam glede poročanja.

Nekatere določbe multinacionalkam sicer omogočajo, da so začasno izvzete iz nekaterih zahtev o poročanju, a so strogo omejene.

Davčne oaze

"Čeprav so poslanci želeli strožje določbe za preprečevanje preusmerjanja dobička v davčne oaze v tretjih državah, bodo nova pravila omogočila vsaj razkritje prihodkov od davkov, ki so izgubljeni na račun davčnih oaz," so zapisali.

Evropski parlament je januarja letos namreč ugotovil, da je med 20 največjimi davčnimi oazami šest držav članic EU, dve pa sta celo med šestimi največjimi. Študija direktorata davčne opazovalnice EU je pokazala, da je približno 80 odstotkov dobička, preusmerjenega v EU, usmerjenega v davčne oaze EU.

Zavlačevanje vlad

Kot so pojasnili, se je z današnjo potrditvijo pravil končal zakonodajni postopek, s katerim so nekatere vlade zavlačevale pet let.

Direktiva bo začela veljati 20. dan po objavi v uradnem listu EU. Države članice bodo nato imele 18 mesecev časa, da jo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo. To pomeni, da bodo morala podjetja prve določbe direktive začeti upoštevati sredi leta 2024.

Zakonodaja vsebuje klavzulo o pregledu. Pravila bodo znova pregledana čez štiri leta in podaljšana po opravljeni oceni, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.