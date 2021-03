Direktor sežanskega podjetja utajil več kot 270 tisoč evrov

Koprski kriminalisti so konec februarja ovadili 63-letnega nekdanjega direktorja zdaj že ugasle gospodarske družbe iz Sežane zaradi suma storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Moški je podjetju pridobil več kot 270 tisoč evrov premoženjske koristi v obliki utajenega DDV, so zapisali na PU Koper.

Pri preiskavi je policija ugotovila, da je moški, ki ima poleg slovenskega tudi italijansko državljanstvo in stalno prebiva v Italiji, kot direktor od marca 2017 do maja 2018 odrejal računovodji, da je v poslovne knjige te družbe vknjižil 28 izdanih računov tujim družbam, 19 pripadajočih prevoznih listin in devet prejetih računov od slovenskih dobaviteljev, ki so vsebovali lažne podatke oz. so prikazovali lažne posle, so danes sporočili s koprske policijske uprave (PU).

Lažno prikazoval, da imajo pravico do odbitka DDV

Foto: STA Zaradi izdelave in uporabe ponarejenih prejetih in izdanih računov ter prevoznih listin so moškega kazensko ovadili za devet kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, poroča STA.

Storitev kaznivih dejanj davčne zatajitve je kriminalistom uspelo dokazati le v posameznih primerih, zato je bila podana kazenska ovadba le za dve tovrstni kaznivi dejanji, s katerima je sežanski družbi omogočil utajo DDV v skupnem znesku 270 tisoč evrov, so navedli na PU Koper.

Utajo DDV naj bi osumljeni po navedbah policije izvedel tako, da je finančni upravi lažno prikazal, da ima družba pravico do odbitka DDV, ki je nastal ob uvozu blaga iz Turčije v Slovenijo, ker naj bi izpolnjevala osnovni pogoj, da je uvoženo blago dobavila kupcem oz. družbam v drugo državo članico EU, v tem primeru v Italijo.

Dobave niso bile resnične

Kriminalisti so ugotovili, da družba pogoja za neplačilo DDV ni izpolnjevala, saj dobave v Italijo niso bile resnične oz. je šlo za dobave t. i. missing trader družbam, ki v namembni državi pristojnemu davčnemu organu niso poročale teh pridobitev in niso obračunale DDV. Tako naj bi osumljeni dosegel, da se je sežanska družba izognila plačilu DDV od uvoza blaga.

Utajo DDV sežanske družbe v obliki neupravičeno vrnjenega DDV naj bi 63-letnik izvedel tako, da je na podlagi lažnih nabav blaga od štirih slovenskih dobaviteljev sežanski družbi omogočil, da je dobila vrnjen DDV, ki je bil naveden na prejetih lažnih računih slovenskih dobaviteljev. S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da so slovenski dobavitelji izbrisani iz registra gospodarskih družb in da v času izdaje lažnih računov niso poslovali. Ugotovljeno je bilo tudi, da blago sploh ni obstajalo.

Družba šla v stečaj

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa je zagrožena zaporna kazen do dveh let.

Družba iz Sežane je odgovorna za kazniva dejanja, ki jih je osumljeni direktor storil v njenem imenu in v njeno korist, vendar je koprski kriminalisti niso kazensko ovadili, saj je novembra 2019 šla v stečaj, maja 2020 pa je bila izbrisana iz registra družb, ker ni imela premoženja, so še navedli na policiji.