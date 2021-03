Voznik za 161 km/h prehiter, v avtu našli še pištolo

Policija v Michiganu je med nadzorom prometa z radarjem ujela voznika dodga chargerja, ki je vozil s hitrostjo 250 kilometrov na uro. To je storil na odseku, kjer je hitrost omejena na 89 kilometrov na uro.

Ker je kar za 161 kilometrov na uro prekoračil hitrost, so ga policisti aretirali. Ko so preiskali avtomobil, so v njem našli še nabito pištolo. Za nameček so za voznika ugotovili, da prestaja pogojno zaporno kazen. Do nadaljnjega so ga pridržali.

Dodge charger sicer lahko dosega hitrosti, višje od 300 kilometrov na uro. Različico charger SRT hellcat redeye poganja 6,2-litrski motor V8 z močjo 594 kilovatov in 958 njutonmetri navora. Tak avtomobil zmore hitrost 326 kilometrov na uro.

