Državljan Srbije osumljen davčne utaje, proračun Slovenije oškodoval za 340 tisoč evrov

Državljan Srbije je osumljen davčne zatajitve in ponarejanja listin. Preprodajal je motorna vozila in na podlagi lažnih računov z nižjo prodajno vrednostjo na letni ravni znižal dejanske prihodke. "Osumljeni gospodarski družbi je pridobil protipravno premoženjsko korist za več kot 340 tisoč evrov, za kolikor je oškodovan tudi proračun Slovenije," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.