Bidnovega sina zaradi suma utaje davkov preiskujejo zvezni tožilci

Šlo naj bi za posle Hunterja Bidna v Ukrajini, kjer je bil nekaj časa v nadzornem odboru energetskega podjetja Burisma, za kar je bil bogato poplačan s 50 tisoč dolarji na mesec. Nihče ne dvomi, da je položaj dobil, ker je bil Joe Biden v tistem času podpredsednik ZDA, poroča STA.

Predsednik ZDA Donald Trump je hotel to dejstvo izkoristiti leta 2019, ko je pritiskal na Ukrajino, da sproži preiskavo v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči. Zaradi tega so potem demokrati v kongresu sprožili ustavno obtožbo Trumpa.

Trump je videl ankete, ki so mu napovedovale volilni poraz proti Bidnu, in želel preiskavo Hunterja Bidna izkoristiti za napad na političnega nasprotnika. Vendar pa se Ukrajina ni hotela vpletati v notranjepolitične zadeve ZDA in preiskave ni uvedla, spomni STA.

Hunter Biden je prav tako svetoval premožnemu romunskemu direktorju, ki je bil deležen obtožb o korupciji, in vložil denar v sklad, ki je bil povezan s kitajsko vlado.

Kljub temu je bil leta 2017 zvezni davkariji skupaj z zdaj že nekdanjo ženo dolžan 313.970 dolarjev davkov.

"To zadevo jemljem zelo resno, ampak sem prepričan, da bo profesionalna in objektivna revizija ugotovila, da sem ravnal zakonito in primerno, skupaj s pomočjo poklicnih davčnih svetovalcev," je sporočil Hunter Biden in s tem nakazal verjetno obrambo pred morebitno obtožnico, namreč da je poslušal svetovalce.

Tranzicijska ekipa Josepha Bidna je sporočila, da je novoizvoljeni predsednik zelo ponosen na svojega sina, ki je prestajal težke izzive, vključno z zlobnimi osebnimi napadi, vendar je iz tega izšel močnejši.

Biden namerava za obrambnega ministra imenovati generala Austina

Joe Biden je v sredo potrdil, da bo na položaj obrambnega ministra ZDA imenoval upokojenega generala kopenske vojske, 67-letnega Lloyda Austina III. Preden bo lahko postal prvi temnopolti obrambni minister ZDA, pa bo moral Austin zaradi svoje vojaške kariere dobiti posebno dovoljenje kongresa.