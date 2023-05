Podelili nagrado za oglaševalca leta 2022

Nagrado oglaševalec leta, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica, bo za leto 2022 prejel Mercator. Kot so danes sporočili iz zbornice, Mercator s kontinuiranim razvojem poslovanja gradi moč tržne znamke in tako dolgoročno utrjuje svoj tržni položaj. Nagrado bodo uradno podelili junija na Slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu.

"Mercator s kontinuiranim razvojem poslovanja konsistentno gradi moč tržne znamke ter tako dolgoročno utrjuje svoj položaj na trgu in pozitivno zaznavanje v očeh uporabnikov. S sledenjem trendom in odgovarjanjem na izzive sodobnega časa pa tudi uspešno ohranja aktualnost svoje znamke," je v utemeljitvi zapisala izbirna komisija.

Mercator dodatno nadgradil komunikacijske dejavnosti

Lani je Mercator po njihovih navedbah še nadgradil svoje komunikacijske dejavnosti. Sledil je tudi pobudi Slovenske oglaševalske zbornice o trajnostnem delovanju in povezan z največjima ponudnikoma zunanjega oglaševanja ustvaril izvirna projekta, ki kažeta trajnostno smer prihodnjega povezovanja partnerjev v iskanju trajnostnih oglaševalskih rešitev.

Direktorica sektorja za tržno komuniciranje v Mercatorju Andreja Zadnik Andoljšek je nagrado izpostavila kot odlično popotnico za jubilejno leto, v katerega vstopa Mercator, obenem pa tudi kot pozitivno spodbudo za njegov nadaljnji razvoj.

Izbor oglaševalca leta 2022 je potekal v treh krogih. V prvem krogu so potekale nominacije za kandidate, ki so jih posredovali člani zbornice. V drugem krogu so člani med nominiranci glasovali za svoje favorite. V tretji krog izbora so se kot finalisti tako uvrstili A1 Slovenija, Atlantic Droga Kolinska, Mercator, NLB in Zavarovalnica Triglav.

V tretjem krogu izbora je nato glasovala še sedemčlanska komisija na podlagi pregleda pisnih utemeljitev finalistov in njihovih predstavitev v živo na seji komisije. V končnem seštevku točk, ki je določil prejemnika priznanja, so 40 odstotkov prinesle točke iz glasovanja članov zbornice v drugem krogu izbora, 20 odstotkov točke iz osvojenih nagrad leta 2022 na področju tržnega komuniciranja in 40 odstotkov točke iz glasovanja komisije.