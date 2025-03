Že tretja generacija študentov uspešno zaključila oglaševalski bootcamp Luna \TAKE OFF

Agencija Luna \TBWA je v okviru programa Luna \TAKE OFF znova odprla svoja vrata petim mladim navdušencem nad oglaševanjem, ki so februarja in marca opravili en mesec intenzivnega programa. Poleg dela na konkretnem brifu za resničnega naročnika so svoje znanje o oglaševanju krepili na kar 15 predavanjih in delavnicah slovenskih in globalnih marketinških strokovnjakov mreže TBWA.

Foto: Agencija Luna \TBWA

Med nekaj manj kot stotimi prijavljenimi na oglaševalski bootcamp so bili izbrani tekstopiska Klara, medijska načrtovalka Neža, strateginja Manca, oblikovalka Sofiia in vodja projektov Lan, ki so sestavljali mini agencijo v agenciji. Pod budnim očesom mentorjev so v enem mesecu pripravili kreativno zasnovo kampanje na podlagi brifa za Argeto. Svoje ideje so na koncu predstavili pred celotno agencijo in predstavnicami naročnika.

Na predavanjih in delavnicah so dobili boljši vpogled v delo tekstopisca, oblikovalca, vodje projekta, stratega in medijskega načrtovalca, naučili so se petih tehnik kreativnega razmišljanja, spoznali so digitalno medijsko okolje in proces ustvarjanja oglaševalske kampanje, dobili vpogled v žiriranje del na festivalih z vidika art direktorja, vstopili v svet družbenih omrežij, se sprehodili po medijski krajini, izvedeli vse in še več o blagovnih znamkah, odkrivali finančni svet, ki stoji za ustvarjanjem kampanj, ter spoznali mednarodne učne programe GLP mreže TBWA.

Foto: Agencija Luna \TBWA

Namen programa Luna \TAKE OFF je študentom dati možnost, da na lastni koži izkusijo delo v oglaševalski agenciji. Želimo jim pokazati, da je delo na agenciji zabavno, kreativno in dinamično, da razbijemo mit, da gre za "eno samo garanje". Hkrati pa je namen programa v kratkem času ponuditi izkušnje, znanje in veščine najbolj talentiranim mladim ter s tem poskrbeti za svetlo prihodnost oglaševalske industrije.

Foto: Agencija Luna \TBWA

Martin Stariha, direktor naročnikov ter področja razvoja zaposlenih in kulture:

"Tretja generacija 'takeoffovcev' je pustila prav poseben pečat. Navdušili so nas s svojo vedoželjnostjo in proaktivnostjo, željo po delu v oglaševanju, odprtostjo ter zelo zrelim pogledom na industrijo. Zelo so se povezali z Lunatiki, predvsem pa nam je pomembno, da se niso učili le mladi, temveč smo tudi mi dobili veliko svežih pogledov in razmišljanj. Verjamem, da so po mesecu dela pri nas pripravljeni na nove podvige v oglaševalski industriji. Za nas pa je to še ena zelo dragocena izkušnja, ki nas je ponovno spomnila na to, v kako kreativni industriji delujemo, koliko znanja z najrazličnejših področij imamo, in predvsem, kako zelo uživamo v tem, kar počnemo."

Klara Gorjup, tekstopiska na Luna \TAKE OFF:

"Glavna stvar, ki jo bom odnesla s programa Luna \TAKE OFF, je to, da ne smeš zatirati sebe, svojih idej in razmišljanj samo zato, ker te je na začetku malo strah. Najbolj pa me je navdušila iskrena strast ljudi na Luni do tega, kar delajo. Nekaj, kar sem najprej zaznala na predavanjih in nato še bolj v njihovi energiji, pogovorih, idejah in medsebojni podpori."

Foto: Agencija Luna \TBWA

Neža Klun, medijska načrtovalka na Luna \TAKE OFF:

"Najbolj me je navdušilo ustvarjanje kampanje, saj sem se s tem soočila prvič. Naši odnosi v skupini so bili odlični, rekli smo si kar mala agencija v veliki. Ko gledam nazaj, vidim, koliko novega sem se naučila in kako dragocena je bila ta izkušnja. Izjemno me je presenetilo tudi vzdušje na Luni. Vsi so prijazni, odprti in vedno pripravljeni pomagati. Res je, kot bi bili ena velika družina."

Foto: Agencija Luna \TBWA

Živa Deu, vodja digitalne strategije v strateški poslovni enoti namazi, Atlantic Grupa

"Ko se združita strast mladih talentov in izkušnje prekaljenih mojstrov marketinga, nastane nekaj posebnega. Navdihujoče je bilo spremljati mlado ekipo, ki je pod vodstvom Lunatikov oblikovala svojo prvo celostno idejo za kampanjo za Argeto – drzno, drugačno, a z jasnim sporočilom. Za marketingaše je značilno, da ves čas lovimo svoj rep, zato študentom ni vedno lahko priti do mentorstva. Prav zato so takšni programi dragoceni – omogočajo prenos znanja o stroki, ki sloni na trdnih temeljih in presega trenutne trende, da marketing tudi v prihodnje, tudi če s svežo perspektivo in novo tehnologijo, ostane strateški, premišljen in učinkovit."

