Pipistrel že sprejema naročila za brezpilotno tovorno letalo

Ajdovski Pipistrel je začel sprejemati naročila za novo linijo električnih letal Nuuva. Vodilni model Nuuva V300 je avtonomno, brezpilotno zračno dostavno plovilo z navpičnim vzletom in pristankom velikega dosega in velike zmogljivosti za logistiko in zračno dostavo tovora. Letalo je desetkrat bolj ekonomično od sodobnih helikopterjev.

Nuuva V300 poleg tega ne zahteva vzletno-pristajalnih stez in zagotavlja večjo varnost in zanesljivost z uporabo tipsko certificiranega električnega motorja, so po poročanju STA na spletni strani navedli v Pipistrelu.

Gre za prilagodljivo avtonomno letalo, ki lahko prevaža do 460 kilogramov tovora, je varčno, enostavno za upravljanje in nudi učinkovitost ter zanesljivost električnih pogonskih sklopov. Komercialna uporaba je predvidena za drugo polovico leta 2023.

Linija Nuuva združuje načela iz letalskega in helikopterskega načina zračnega prevoza tovora, Nuuva V300 pa lahko doseže lokacije, ki jih nobeno letalo ne more, hkrati pa mu hibridna konfiguracija omogoča, da obratuje za majhen del stroškov letenja helikopterja na enakovredni misiji, so poudarili v ajdovskem podjetju.

Naloži lahko tri europalete

Velik tovorni prostor sprejme do tri europalete, ki jih je mogoče naložiti z navadnim viličarjem. Nato Nuuva V300 samostojno opravi polet po vnaprej programiranem načrtu leta, ki ga nadzira digitalni sistem za nadzor leta. Neprekinjena komunikacija pa omogoča operaterju na tleh, da z enostavnimi kliki miške upravlja vozilo.

Foto: Pipistrel Nuuva V300 vzleti in pristane z uporabo osmih neodvisnih baterijskih električnih Pipistrelovih motorjev, ki so že certificirani. Celoten sistem je zaščiten z integriranim sistemom za samonadzor.

V ravnem letu letalo poganja motor z notranjim zgorevanjem v zadnjem delu trupa, kar omogoča varčno porabo goriva in nizke stroške vzdrževanja. Edinstvena dvokrilna konfiguracija letala z električnim nadzorom krmilnih površin povečuje aerodinamično učinkovitost in zmanjšuje površino, potrebno za pristanek plovila, hkrati pa omogoča večjo fleksibilnost težišča letala in s tem manjšo zahtevano natančnost pri nakladanju tovora.

Doseg do 2.500 kilometrov

Nuuvo V300 je mogoče prilagoditi za različne misije. Tako se lahko nosilnost vozila in sistemi razledenitve površin nadomestijo z gorivom, kar pomeni sposobnost dostave 50-kilogramskega tovora do 2500 kilometrov razdalje brez zmanjševanja sposobnosti navpičnega vzletanja in pristajanja na nadmorskih višinah vse do 2500 metrov. Na nižjih vzletnih višinah in s krajšim zahtevanim doletom se teža tovora lahko poveča na 460 kilogramov.

Manjši brat iz družine Nuuva, model V20, ima enako strukturo kot V300, a je zasnovan kot lahko dostavno plovilo za končno dostavo z zmogljivostjo do 20 kilogramov. Prve stranke bodo z njim lahko svoje pošiljke dostavile že prihodnje leto, so še navedli v Pipistrelu.