Pipistrelovo letalo začenja lov na svetovne rekorde

V letalu bosta sedela pilot Marco Buholzer in kopilot Morell Westermann, iz švicarskega Zuricha pa ju čaka nekajdnevna pot proti severu Evrope. Elektropogon pri avtomobilih danes ni več tabu in to velja tudi za daljša potovanja prek Evrope. Drugače je pri letalih, kjer se elektrika kot alternativa kerozinu šele poskuša dokazati pri manjših letalih. Pionirji na tem področju so tudi pri slovenskem Pipistrelu.

Načrtovano traso so razdelili v več etap.

Letalo lahko dnevno preleti okrog sto kilometrov, zato bosta Švicarja celotno 700-kilometrsko pot razdelila v več etap in si privoščila šest postankov. Polnjenje baterij od 35 do 95 odstotkov traja uro in 20 minut, polnjenje od 30 do 100 odstotkov pa okrog dve uri.

To sicer šolsko letalo je dolgo 6,47 metra in ima razpon kril 10,71 metra. Prazno letalo (z baterijami) ima maso 428 kilogramov, največja vzletna masa pa znaša 600 kilogramov. Poganja ga 57-kilovatni elektromotor. Letalo ima dva baterijska paketa (enega v nosu letala, drugega za pilotoma) z zmogljivostjo 24,8 kilovatne ure. Najvišja hitrost letala znaša 181 kilometrov na uro.

V lovu za sedmimi Guinnessovimi svetovnimi rekordi

Buholzer in Westermann se bosta iz Zuricha predvidoma podala danes, na poti proti severu Nemčije pa želita postaviti več bolj ali manj uporabnih Guinnessovih svetovnih rekordov.

Na 700 kilometrih želita postaviti najmanjšo porabo (kWh na 100 kilometrov), postaviti najvišjo povprečno hitrost prek 100 in 700 kilometrov, doseči najvišje letenje z električnim letalom, opraviti najvišji vzpon z 0 na 1000 metrov višine, doseči najdaljši polet z električnim letalom (v 24, 48 in 56 urah) ter v 700 kilometrih opraviti najmanj vmesnih postankov.

Delovni prostor v Pipistrelovem električnem letalu. Foto: Pipistrel

