Petrol z nakupom Croduxa naredil zgodovinski korak

Poleg tega bo Petrol prevzel tudi neto finančni dolg do bank v višini 19,2 milijona evrov. Nakup in refinanciranje prevzetih dolgov je financiran z mednarodnim sindiciranim posojilom v višini 200 milijonov evrov, ki ga je organizirala NLB skupaj s Privredno Banko Zagreb.

Skupina Petrol s tem utrjuje položaj drugega največjega ponudnika proizvodov iz nafte na Hrvaškem. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 na 23 odstotkov.

Petrol s prevzemom do 93 bencinskih servisov

Prevzem Croduxa je največja akvizicija Petrola v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol. S tem prevzemom je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel za deset odstotnih točk.

Razvejana maloprodajna mreža bo predstavljala pomembno konkurenčno prednost tudi v prihodnje, saj pri njenem razvoju upoštevajo nove energente za pogon vozil, trende v mobilnosti in nakupne navade njihovih strank.

Postati želijo vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem

"S povezovanjem dveh močnih znamk bomo strankam, pa tudi zaposlenim in delničarjem, ponudili najboljše obeh svetov in kot vodilni partner v energetski tranziciji še naprej gradili v prihodnost usmerjen ekosistem trajnostnih, predvsem pa sodobnih in digitaliziranih storitev. Tako načrtujemo prenos dobrih praks, s čimer želimo do leta 2025 postati vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem. Ta je z današnjim prevzemom namreč postala naš drugi dom," pojasnjuje Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola.

"Družba Crodux Derivati Dva d.o.o. sodi med najpomembnejše prodajalce proizvodov iz nafte na hrvaškem trgu. V osmih letih smo za skoraj polovico povečali maloprodajno mrežo sodobnih bencinskih servisov. Z visoko kakovostjo pogonskih goriv, z raznovrstnim izborom trgovskega blaga in storitev ter z bogato gostinsko ponudbo smo ustvarili širok krog zvestih kupcev. S Petrolom nas povezujejo enake vrednote in usmerjenost v zagotavljanje vrhunskih proizvodov in storitev za naše stranke, zato sem prepričan, da bo tudi združeno podjetje uspešno poslovalo, " pa je povedal Ivan Čermak, lastnik in ustanovitelj Croduxa.

Do združitve Crodux ostaja samostojna družba

Družba Crodux Derivati Dva do združitve s Petrolom ostaja samostojna gospodarska družba. Združeno podjetje bo drugi največji ponudnik proizvodov iz nafte na Hrvaškem, skupni prihodki od prodaje (s trošarinami) družb Petrol d.o.o., Zagreb in Crodux Derivati Dva d.o.o. bi za leto 2020 znašali okoli milijardo evrov, kar bi ga uvrščalo med največja podjetja na Hrvaškem.