Petrol dobil celotno upravo

Do nastopa mandata dodatnih dveh novih članov uprave bo kot članica še naprej delovala Danijela Ribarič Selaković, medtem ko ima delavska direktorica Ika Krevzel Panić mandat do 10. decembra letos, so iz Petrola sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Nada Drobne Popović, ki se je po sporazumnem odstopu treh nekdanjih članov uprave na čelu s Tomažem Berločnikom v upravo kot začasna predsednica zavihtela s položaja prve nadzornice, je zaradi dokončnega imenovanja na vrh enega od največjih podjetij v državi odstopila iz nadzornega sveta, spomni STA.

Nada Drobne Popović se je v upravo Petrola kot začasna predsednica zavihtela s položaja prve nadzornice. Foto: STA Novi član uprave Matija Bitenc je po navedbah iz Petrola univerzitetni diplomirani ekonomist z opravljenim magisterijem in licenco specializacije v finančni stroki CFA. Nazadnje je sicer deloval kot višji menedžer v oddelku finančnega svetovanja v družbi Deloitte Slovenija.

Jože Bajuk je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim magisterijem sociologije. Nazadnje je deloval kot direktor investicij v energetskem podjetju Interenergo, ki je del avstrijske skupine Kelag.

Konec burnega dogajanja

Z današnjim imenovanjem se tako po poročanju STA končuje burno kadrovsko dogajanje zadnjih mesecev v Petrolu. Drobne Popovićeva je vodenje podjetja začasno prevzela 25. oktobra, potem ko je nadzorni svet družbe, ki ga je vodila do tedaj, dan prej z Berločnikom ter članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.

Med razlogi za odhod je tedaj uprava skupaj z nadzorniki navedla le razhajanja glede izvajanja strategije družbe, vsebino dogovora o sporazumnem odhodu pa označila za zaupno, kar je vznemirilo tako javnost kot politiko.

Vlada je pojasnila zahtevala od Slovenskega državnega holdinga (SDH), primer je obravnavala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ. SDH je k posredovanju več informacij pozval nadzorni svet Petrola in tudi zahteval sklic skupščine. Delničarji so na njej lahko slišali dve plati zgodbe, nadzornikov in nekdanje uprave, ki sta bili različni.

Nadzorniki so trdili, da uprava namerno ni upoštevala njihovih opozoril, da so izračuni glede načrtovanih investicij in zadolženosti (oboje bi močno presegalo predvidene vrednosti v strategiji družbe) napačni, zaradi česar je izgubila njihovo zaupanje. Nekdanja uprava pa je trdila, da se je v izračunih res zgodila napak, a bi se jo dalo popraviti in družbi ne bi nastala škoda. Dodala je, da je nadzornike razumela, da mora s položaja oditi zaradi razhajanja v strategiji, ne zaradi napake, še navaja STA.