Peti povratnik na brniško letališče

Air France, ki bo za zdaj med Ljubljano in Parizom letel enkrat tedensko, sicer napoveduje postopno povečevanje števila letov. Za poletno sezono, ki se bo začela konec tega meseca, načrtujejo pet letov tedensko, so pred dnevi sporočili iz letalskega prevoznika.

V Fraportu Slovenija so dodali, da bo letalo iz Pariza na ljubljansko letališče priletelo vsako soboto ob 11:45, odhod proti pariškemu letališču Charles de Gaulle pa bo ob 12:20.

Pet prevoznikov

Z ljubljanskega letališča, s katerim upravlja družba Fraport Slovenija, tako s prihodom Francozov leti pet prevoznikov - Lufthansa slovensko prestolnico povezuje s Frankfurtom, Air Serbia z Beogradom, Turkish Airlines leti v Istanbul, Aeroflot pa v Moskvo.

V Fraportu Slovenija poudarjajo, da so napovedi za naprej zaradi epidemioloških razmer negotove. Pričakujejo, da se bodo tudi po 28. marcu, ko stopi v veljavo poletni vozni red, zadeve zelo spreminjale vsaj še nekaj časa, saj se pogoji za resnejše okrevanje mednarodnega potniškega prometa zaradi novih različic novega koronavirusa ne izboljšujejo, začetek obsežnejšega letenja pa se zamika.

"Kot kaže, bo čarterski promet okreval hitreje od poslovnega, saj so zadeve pri čarterskih letih bolj nadzorovane in je lažje vzpostaviti varne pogoje za potovanje," so za STA poudarili v družbi.

Polete z Brnika je sicer v poletni sezoni napovedalo kar nekaj prevoznikov, kdaj bodo dejansko začeli leteti, pa je odvisno od epidemioloških razmer, ki terjajo dnevno spreminjanje in prilagajanje. Slovenija tuje letalske prevoznike vabi tudi z državnimi subvencijami.