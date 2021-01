Danes bo z brniškega letališča na rednih povezavah vzletelo le eno letalo in sicer ob 14.45 za Frankfurt. Mnogo manj kot pred letom dni, ko je bil letalski promet na vrhuncu. Kljub močnemu padcu prometa, ki je neposredna posledica epidemije s covidom-19, pa se nadaljujejo dela na letališču. Še naprej gradijo novi potniški terminal.

“Vsa dela potekajo skladno z načrti in obljuba, da bomo poleti v terminalu že sprejeli prve potnike, še vedno velja. Gradbena dela so že blizu zaključku, v teku pa je že montaža notranje opreme. Nekaj opreme, kot denimo sistem za oskrbo in pregled prtljage, je v terminalu že nameščene, montaža varnostnih sistemov, razsvetljave, pohištva, računalniške opreme, avdio sistema itd. pa sledi v kratkem. Meseci do odprtja bodo namenjeni testiranju opreme in potniških tokov ter usposabljanju zaposlenih,” sporočajo z osrednjega slovenskega mednarodnega letališča.

Kakšen bo nov terminal?

V nov potniški terminal bodo umeščeni prostori prihoda in odhoda potnikov, sortirnice prtljage, sprejema in oddaje prtljage, varnostno-kontrolna območja in komercialne površine. Terminal TE se bo prek povezovalnega hodnika navezoval na obstoječi terminal T1 in deloma posegal vanj.

Zunanja ureditev predvideva navezavo na novo cestno omrežje, ureditev prometa mimo terminala in preureditev obstoječe dovozne ceste s parkirišči. V sklopu zunanje ureditve urejajo tudi komunalne vode, ki se navezujejo na že zgrajene vode in priključke.



Terminal bo imel 22 mest za prijavo na polet, pet linij za varnostni pregled, tri mehanizme za prevzem prtljage, novo premium ložo in več trgovin.

Foto: Ljubljana Airport

