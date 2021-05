Pečečnik upa, da bo MOP nadaljevalo izdajo gradbenega dovoljenja

Inšpektorat za javni sektor je na ministrstvu za kulturo letos opravil sistemski nadzor zaradi več pobud, v katerih so bili očitki na račun ravnanja ministrstva. Kot je v četrtek poročal Dnevnik, je upravna inšpektorica v zvezi s projektom Joca Pečečnika pregledala dokumentacijo glede ravnanja ministrstva pri izdaji mnenja o sprejemljivosti projekta BŠP, ki ga je ministrstvo pod vodstvom Vaska Simonitija izdalo konec septembra lani.

Ugotovila je več nepravilnosti. Opozorila je, da se je ministrstvo v uvodu omenjenega mnenja sklicevalo na napačne pravne podlage in da postopkovno ni bilo pravilno, da je ministrstvo omenjeno mnenje sploh izdalo. Inšpektorica je pojasnila, da namreč ni šlo za primer, ko bi bila izdaja takega mnenja utemeljena v zakonodaji - niti v zakonu o varstvu kulturne dediščine niti v gradbenem zakonu.

"Inšpekcija je ugotovila, da so ljudje na ministrstvu za kulturo kršili zakone in škodovali naši družbi. Ker je bilo to v 14 letih že drugič, menim, da gre za naklepno škodovanje," je za STA dejal Pečečnik.

Cilj Pečečnika je, da MOP ugotovi, da je preklic soglasja nezakonit

Dodal je, da je njihov cilj, da ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ugotovi, da je preklic kulturnovarstvenega soglasja nezakonit. "Mi smo jih s tem že seznanili in jih opozorili. Inšpekcija je to potrdila. Upam, da nam ne bo treba enako narediti še na MOP in da nam bo MOP odobrilo našo prošnjo, da prekliče zaustavitev postopka in nadaljuje izdajo gradbenega dovoljenja," je dodal.

Ministrstvo za okolje in prostor je konec marca družbi BŠP zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Kot so pojasnili, so zavrnilno odločbo izdali, ker projekt ni skladen s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

ZVKDS je namreč februarja projektu BŠP izdal negativno kulturnovarstveno mnenje, češ da ni skladen z varstvenim režimom Plečnikovega stadiona. ZVKDS je sicer lani projektu sprva izdal pozitivno mnenje, ki pa ga je nekaj mesecev pozneje ministrstvo za kulturo razveljavilo.

Pečečnik je na novinarski konferenci aprila sporočil, da od projekta ne odstopa, ter napovedal vložitev kazenske ovadbe, tožbe na upravno sodišče in odškodninske tožbe. "Kazenske ovadbe so podane in Nacionalni preiskovalni urad jih obravnava," je še povedal za STA.