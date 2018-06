Panasonic se umika iz Gorenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski Panasonic je danes sprejel prevzemno ponudbo Hisense Luxembourg Holding, v skladu s katero bo prodal vse delnice Gorenja, ki jih ima v lasti, so sporočili iz Gorenja. Gre za 10,7419-odstotni delež slovenskega proizvajalca aparatov za dom, so zapisali na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Panasonic, ki je Gorenje o svoji odločitvi obvestil danes, bo na tako skupno odsvojil 2.623.664 delnic. Po koncu transakcije družba Panasonic Corporation v družbi Gorenje ne bo več imela lastniškega deleža.

Panasonic se umika, Hisense bo povečal delež v Gorenju

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance iz kitajske skupine Hisense je prevzemno ponudbo za Gorenje objavila konec maja. Hisense ima sicer v lasti že 32,95 odstotka Gorenja, ponudba se nanaša na preostale delnice. Podjetje za delnico ponuja 12 evrov, ponudba pa velja do 26. junija.

"Hisense bo v Gorenju ohranil stabilnost upravljanja in delovna mesta ter bo sledil dolgoročnemu razvoju družbe. Hisense bo obdržal ime podjetja in vse blagovne znamke Gorenja. Sedež družbe bo ostal v Velenju," so takrat sporočili iz kitajske družbe.

Kot so pojasnili, si želijo v Gorenje vstopiti kot strateški partner. Obe družbi imata zelo komplementarne dejavnosti na področju bele tehnike in zabavne elektronike, s čimer lahko ustvarita pomembne strateške sinergije, so prepričani.

V Gorenju izbrali Hisense kot najboljšega ponudnika za strateškega partnerja

Hisense je prevzemno namero za Gorenje objavil 11. maja. Slovenski proizvajalec bele tehnike ga je predtem izbral kot najboljšega ponudnika za strateškega partnerja.

Gorenje je strateškega partnerja iskalo, da bi skupino podprl pri dolgoročni in trajnostni rasti ter razvoju. Največji lastnik Gorenja je z 16,37 odstotka Kapitalska družba, sledita International Finance Corporation iz skupine Svetovne banke (11,80 odstotka), nato pa odhajajoči Panasonic.

Gorenje je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljeno kot pomembna naložba, kar pomeni, da se Kad iz nje ne sme umakniti, razen če bi državni zbor spremenil strategijo upravljanja.