Orban obupal nad drugim tirom v Sloveniji in se obrnil proti Trstu

Načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega tira Koper-Divača in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen, je v petek na konferenci madžarske diaspore povedal premier vzhodne slovenske sosede Viktor Orban. Ob tem je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI razkril, da so v Budimpešti že začeli pogovore s Trstom.

S tržaškim pristaniščem, ki deluje po modelu, da s pristaniščem upravlja pristaniška uprava, ta pa pristaniško infrastrukturo z dolgoročnimi koncesijami oddaja v najem logistom, se bodo pogovarjali o dostopu do infrastrukture in o investicijskih priložnostih za madžarska podjetja, je dodal.

Orban je tako sodelovanje Madžarske pri drugem tiru očitno pokopal, še preden se je nova slovenska vlada odločila o nadaljevanju pogovorov z vzhodno sosedo, ki jih je začela prejšnja vlada Mira Cerarja in bila zaradi tega predmet kritik dela politike in javnosti.

Bratuškova želi graditi brez pomoči sosednjih držav

"Nismo še naredili pike pri sodelovanju z Madžarsko, bomo pa mi tisti, ki bomo postavljali pogoje," je pred časom dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Foto: STA Nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je večkrat izrazila prepričanje, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama, a sodelovanju zalednih držav ne bo nasprotovala, če se izkaže, da bo to projektu prineslo dodano vrednost. Nedavno je vlada na pobudo ministrstva z dokumentov v zvezi s pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega tira umaknila stopnjo tajnosti.

"Nismo še naredili pike pri sodelovanju z Madžarsko, bomo pa mi tisti, ki bomo postavljali pogoje, Madžarom ali komurkoli drugemu," je bila jasna. Preveriti želi še interes drugih držav za sodelovanje pri projektu, saj jih je kar nekaj podpisalo pismo podpore. Bratuškova si želi, da bi vlada odločitev glede sodelovanja zalednih držav v projektu sprejela do konca leta.

Foto: Urad vlade za komuniciranje

Cerar trdil, da brez Madžarov ne bomo dobili nepovratnih sredstev

Glede 200 milijonov evrov Madžarske za drugi tir je bilo veliko nejasnosti. Cerarjeva vlada je trdila, da je njihova udeležba nujna za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev, kar pa kasneje zavrnila tudi evropska komisarka Violeta Bulc.

Dvome glede udeležbe Madžarske pri drugem tiru je bil v pogovoru za Siol.net tudi ekonomist Mojmir Mrak. "Da bi dali celoten projekt v soupravljanje za 200 milijonov evrov, je neresno," meni Mrak.

Manjkajoča sredstva, 200 milijonov evrov bo Slovenija po besedah Metode Dragonja zagotovila iz proračuna.

Zagotovljenih 233 od načrtovanih 250 milijonov evropskih sredstev

Finančna konstrukcija projekta drugega tira predvideva 200 milijonov evrov kapitalskega vložka Slovenije, 200 milijonov evrov kapitalskega vložka zalednih držav, 250 milijonov evrov evropskih sredstev in 311 milijonov evrov dolžniških virov financiranja, kamor spadajo krediti pri Evropski investicijski banki (EIB) ter Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banka).

Kot smo že omenili, je Evropska komisija prek zgoraj omenjenega blending razpisa Sloveniji za gradnjo sedmih predorov na novi železniški progi Divača–Koper namenila 109 milijonov evrov. 80 milijonov evrov za gradnjo osmega predora in dveh viaduktov si je država medtem zagotovila iz evropskega kohezijskega sklada.

Evropska komisija je projektu namenila tudi 44,3 milijona evrov nepovratnih sredstev za pripravljalna dela iz instrumenta Cef, kar pomeni, da si je država za omenjeni projekt zagotovila 233 od načrtovanih 250 milijonov evropskih sredstev.





Na Siol.net smo že poročali , da bi Madžarska v zameno za finančni vložek v podjetju 2TDK, ki bo gradilo drugi tir, v upravljanje za 99 let dobila zemljišče ob krožišču na Serminu. Gre za pet hektarjev veliko zemljišče, ki leži zunaj Luke Koper, a je zajeto v prostorski načrt luke. Madžari naj bi po nekaterih informacijah tam hoteli graditi logistični terminal. Prav tako smo na Siol.net poročali , da naj bi Madžari v zameno za 200 milijonov evrov preigravali možnost vstopa v Luko Koper, sorazmerni delež madžarskega prevoznika Gysev pri tovornih prevozih med Koprom in Madžarsko, gradbene posle za madžarska gradbena podjetja ter okrepitev poslovnih povezav med Koprom in logističnim centrom, ki naj bi ga gradili pri Blatnem jezeru.

Orban hrvaške Reke ni omenjal

Foto: Reuters Ni pa Orban kot alternative sodelovanju Madžarske pri drugem tiru in razvoju Luke Koper navedel hrvaške Reke, čeprav je bila ta v zgodovini glavno pristanišče Kraljevine Madžarske. Reko sicer omejujeta pomanjkljiva pristaniška in zaledna infrastruktura, vendar pa tudi tam prihaja do sprememb.

Kot je ta teden poročal hrvaški časnik Jutarnji list, naj bi ladijski prevoznik Maersk Line, družba Jadranska vrata, ki upravlja s kontejnerskim terminalom Brajdica, in železniški logist PPD transport kmalu podpisali pogodbo o skladiščenju in prevozih materiala in opreme za drugo tovarno baterij za električne avtomobile, ki jo južnokorejski Samsung gradi na Madžarskem.

Mesečno naj bi PPD transport v obdobju enega leta z vlaki na Madžarsko prepeljal 5280 ton materiala. Tedensko naj bi na Madžarsko z Reke odpeljal vlak s 55 kontejnerji, prvi že konec tega meseca. Projekt je trenutno v poskusni fazi in za zdaj naj bi logistika potekala brez težav.

Hrvati se pogovarjajo s Kitajci

Po pisanju Jutarnjega lista gre za zelo pomemben projekt za načrte reškega pristanišča, da postane vstopna točka za azijsko blago v srednjo in vzhodno Evropo ob pričakovani selitvi dela industrije iz Kitajske nazaj v Evropo.

Če se bodo načrti uresničili in bo tovora na terminalu Brajdica ter na terminalu Zagrebačka obala, ki naj bi bil zaključen v kratkem, dovolj, se bo izplačala tudi gradnja drugega tira železniške proge od meje z madžarsko do Zagreba in na okoli milijardo evrov ocenjena investicija v posodobitev proge od Zagreba do Reke, še piše časnik. V luči tega vidi tudi nedavne pogovore vodilnih hrvaških politikov s Kitajsko glede zakupa površin na terminalu Zagrebačka obala.