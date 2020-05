Oprostitev plačila prispevkov državo stala že več kot 90 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, ki ga je prizadetim podjetjem ponudil prvi protikoronski zakon, je državo do zdaj stal več kot 90 milijonov evrov.

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, ki ga je prizadetim podjetjem ponudil prvi protikoronski zakon, je državo do zdaj stal več kot 90 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, ki ga je podjetjem, prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, ponudil tako imenovani prvi protikoronski zakon, je državo do zdaj stala že več kot 90 milijonov evrov. Toliko manj prispevkov so namreč delodajalci vplačali od razglasitve epidemije do konca marca.

Zakon, ki velja od 11. aprila, prinaša pomoč tako podjetjem, ki zaradi epidemije nimajo dovolj dela in napotijo delavce na čakanje na delo doma, kot tudi podjetjem, ki v času epidemije normalno poslujejo. Prvim bo država poravnala nadomestila plač za delavce na čakanju in tudi vse prispevke za socialno zavarovanje. Enako velja tudi za delavce, ki v teh dneh ne prihajajo na delo zaradi višje sile, poroča STA.

Za delavce, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo, zakon predvideva oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V zameno mora delodajalec vsakemu zaposlenemu, čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Zakon velja od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, nato pa ga bo mogoče podaljšati še za mesec dni.

Oprostitev plačila prispevkov uveljavilo več kot 23 tisoč delodajalcev

Za obdobje do konca marca je oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost za delavce na začasnem čakanju oziroma za tiste, ki ne delajo zaradi višje sile, uveljavljalo 23.244 delodajalcev. Skupaj gre za 104.376 delavcev, skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova pa znaša 18,9 milijona evrov, so za STA pojasnili na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs).

Oprostitev plačila prispevkov v tem primeru velja za nadomestila plače do višine povprečne slovenske plače za leto 2019. Razliko do višjih zneskov morajo še vedno poravnati delodajalci. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od plačil za delo delavcev, ki v času epidemije delajo, pa je marca uveljavljalo 44.161 delodajalcev za skupaj 375.994 delavcev. Skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova znaša 72,9 milijona evrov.

V skladu z zakonom so plačila prispevkov prav tako oproščeni samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Podatka glede oprostitve teh prispevkov na Fursu še nimajo, saj imajo upravičenci za oddajo ustrezne izjave za marec še nekaj dni časa.

ZZZS: Aprila za okoli 20 milijonov manj vplačanih prispevkov

Na zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) medtem že opazujejo podatke o vplačanih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje za april. Ti so bili za približno 20 milijonov evrov nižji od načrtovanih za ta mesec, so pojasnili za STA. Ob tem dodajajo, da vsi delodajalci, ki imajo zakonsko možnost za oprostitev plačila socialnih prispevkov, zaradi programskih prilagoditev še niso oddali obračunov davčnega odtegljaja za marec ali pa jih morajo še popraviti.

Na zavodu sicer ocenjujejo, da bo v času trajanja ukrepov za omilitev posledic epidemije država vsak mesec poravnala prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za 320 tisoč delavcev na čakanju ter za 40 tisoč samozaposlenih, poroča STA.