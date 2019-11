Oktobra na brniškem letališču precej manj potnikov, novembra bolje

Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je oktobra potovalo 38,5 odstotka potnikov manj kot oktobra lani, novembra pa se že pozna učinek novih prevoznikov, ki so prevzeli destinacije Adrie Airways. Morebitnega ustanavljanja novega slovenskega letalskega prevoznika na letališču ne komentirajo, prepričani pa so, da je zanimivih še kar nekaj linij.

Kot so za STA pojasnili pri upravljavcu brniškega letališča Fraportu Slovenija, je prejšnji mesec prek letališča potovalo 99.231 potnikov, kar je 38,5 odstotka manj kot oktobra lani. Oktobra novi letalski prevozniki, ki so nadomestili nekatere Adrijine polete, še niso leteli, precej potnikov, ki bi sicer potovali z Adrio, pa se je preusmerilo na polete drugih prevoznikov.

V drugi polovici oktobra in začetku novembra je skupina Lufthansa vzpostavila povezave med Ljubljano in Zürichom, Münchnom, Frankfurtom ter Brusljem. Čeprav je za novembrske statistike še prezgodaj, pa se učinek letenja novih prevoznikov in njihova konkurenčnost že konkretno poznata, so poudarili v Fraportu Slovenija, kjer opažajo vračanje potnikov, ki so pred stečajem Adrie potovali z okoliških letališč.

V Fraportu zadovoljni z okrevanjem prometa

Na ljubljanskem letališču so sicer v prvih desetih mesecih letos našteli 1,55 milijona potnikov, kar je 2,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Leto, ocenjujejo, bodo končali s približno 1,75 milijona potnikov, medtem ko jih je bilo lani 1,82 milijona.

V Fraportu Slovenija so z dozdajšnjim okrevanjem prometa zadovoljni. "Ponudba cen letalskih vozovnic je konkurenčna, vozni red je stabilen in letala so polna," so poudarili. Prepričani so, da bi bilo glede na povpraševanje smiselno ponovno uvesti tudi linije do Köbenhavna, Dunaja, Skopja, Sarajeva in Prage.

V snovanje novega slovenskega prevoznika Fraport ni vključen

Glede morebitnega ustanavljanja nove slovenske letalske družbe so v Fraportu pojasnili, da niso videli njenega poslovnega načrta, niti v njeno snovanje niso vključeni. Tega zato ne morejo komentirati. Znova pa so poudarili, da so na letališču dobrodošli vsi letalski prevozniki, ki imajo dobro storitev in poravnavajo svoje obveznosti.