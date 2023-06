Oglasila se je lastnica Gostilne Rožnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Miha First

Bo lastnici Gostilne Rožnik v manj kot mesecu dni uspelo najti novega najemnika? Foto: Miha First

Potem ko je trenutni najemnik Gostilne Rožnik sporočil, da s 1. julijem gostilna zapira svoja vrata, se je odzvala lastnica priljubljene gostilne na Cankarjevem vrhu Ivana Marija Obersne. Pojasnila je, da se gostilna ne zapira in da iščejo novega najemnika.

Prek družbenega omrežja Facebook je trenutni najemnik Gostilne Rožnik sporočil, da z začetkom julija priljubljena gostilna zapira svoja vrata. Med razlogi za takšno odločitev so navedli razmere na trgu, dvig cen energentov, rast stroškov dela in neobičajno zvišanje najemnine.

Lastnica Gostilne Rožnik: Gostilne ne zapiramo, iščemo novega najemnika

Po objavi članka se je odzvala lastnica Gostilne Rožnik Ivana Marija Obersne. Pojasnila je, da gre za zavajajoče informacije, saj da gostilne ne zapirajo, pač pa iščejo novega najemnika.

Kot je zapisala, se trenutnemu najemniku 30. junija 2023 izteče najemna pogodba. "Bil je zelo zainteresiran za podaljšanje, dogovor je bil sklenjen aprila, aneks k pogodbi o najemu je pripravljen za podpis. Ker si je najemnik zadnji hip premislil, bomo iskali novega najemnika. Gostilna Rožnik je v lasti naše družine že skoraj sto let in ves čas neprekinjeno deluje, z izjemo dopusta. Gostilne ne zapiramo, iščemo pa novega, zanesljivega in poštenega najemnika," je pojasnila lastnica gostilne.