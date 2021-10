Odvetniške storitve, pravna pomoč za ceno malice ali kosila

Informacije, povezane s službami in njihovim iskanjem, pravicami v delovnih razmerjih ter z delom od doma, še nikoli niso bile tako relevantne, kot so danes. Aktualne delovne situacije so bolj kot kadarkoli prej razgalile, kako pomembni so pravna varnost, pravni nasveti in pravna pomoč , ki je praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroških pravne pomoči zelo visoki.

Čeprav pravno pomoč pogosto potrebujemo tudi na drugih področjih življenja, je trenutno največ primerov z delovnopravnega področja. Ste kdaj pomislili na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Poznate svoje pravice (in obveznosti) iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi ukrepov za zmanjšanje širjenja koronavirusa?

Opravljate delo od doma, pri tem uporabljate lastna delovna sredstva, delodajalec pa vam ne izplačuje upravičenega nadomestila za uporabo delovnih sredstev? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nad vami nekdo izvaja mobing. Dobivate plačo neredno in le po delih, ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Tudi v Sloveniji si že za samo 8,99 EUR lahko privoščite zavarovanje ARAG, ki vam krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Na tem mestu velja omeniti, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.

Posamične tarife v primerjavi s ceno pravnega zavarovanja

Menite, da zavarovanja ne potrebujete, ker odvetnika nikoli ne boste potrebovali? Seveda je mogoče. Ampak ali je verjetno? Številni delodajalci so si aktualno dogajanje razlagali po svoje – v svoj prid in na škodo delavcev, določeni so virus celo izkoristili za odpuščanje ali nižanje plač zaposlenih. Tak je tudi primer zaposlenega, ki mu je delodajalec znižal plačo, on pa je dosegel uveljavitev svojih pravic na sodišču brezplačno. Sklenjeno je namreč imel zavarovanje pravne zaščite.

Če ne bi imel zavarovanja, bi si težko privoščil odvetnika. Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroški pravne pomoči zelo visoki.

Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot pri reševanju zlorab s strani delodajalca, zahtevanju odškodnin, zapletenih medsosedskih odnosov in številnih drugih področij. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

Ker si marsikdo ne zmore privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se številni odpovejo svojim pravicam. Obstaja boljša rešitev? Gotovo.

S ceno že od 8,99 EUR cenejše od potencialnih stroškov, bolj varno in brezskrbno Čeprav zavarovanje pravne zaščite v svetu ni novost, je še vedno dokaj neznana vrsta zavarovanja v Sloveniji. Za znesek malice ali kosila vam zavarovanje krije stroške odvetniških storitev ter morebitne sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Razlogov, zakaj je boljše plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja, je več. Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj vam pot do pravice ne bo presekana zaradi vrtoglavo visokih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer sami kriti.

Nesreča nikoli ne počiva

Čeprav menite, da pravne pomoči ne potrebujete ali je ne boste potrebovali, ker živite po črki zakona, to (žal) ni vedno odvisno od vas. Zato se velja vprašati: Kdo vam bo zanesljivo pomagal pri aktualnih vprašanjih glede dela na domu, potencialnega nižanja plač, neizplačila regresa, skrajšanega delovnega časa ali odpovedi pogodbe (in ob dodatnih "problematikah", ki se nanašajo tudi na druga področja)?

Nesreča nikoli ne počiva, zato za svojo varnost poskrbite že danes. Nikar ne odlašajte na jutri ali razmišljajte, da se vam to ne more zgoditi – vprašanje je le, ali si takšno tveganje lahko privoščite. Če nimate rezerve za hude čase, ki bi krila tudi visoke odvetniške in sodniške stroške, raje sklenite zavarovanje pravne zaščite in ostanite brezskrbni, kjerkoli že ste.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in sklenite zavarovanje pravne zaščite ter dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

"Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privošči"

Kot eden od vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu vam ARAG ponuja cenovno dostopen način za upravljanje pravnih zadev in trdno stoji za načelom ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privošči."

Cena zavarovanja je nizka, če seveda dejansko potrebujete storitev. A dejstvo je, da skoraj vsi, četudi živijo po črki zakona, potrebujejo pravno pomoč. Primerov strank podjetja ARAG, ki jih je pokril njihov paket "Služba" (na voljo so sicer tudi drugi, ki pridejo prav pri preostalih področjih), je iz dneva v dan več.

Ustanovljena pred 85 leti, narejena za danes

Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogoča uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70 tisoč zadovoljnih strank. Prek zavarovanja pravne zaščite je ARAG pomagal že več kot 27 tisoč Slovencem.

Za brezplačni nasvet vam posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih. ARAG plača stroške sodnih taks, izvedencev ... Ko je zavarovalni primer končan, ARAG plača tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Pravice zaposlenih v času koronavirusa

Na zavarovalnici ARAG dodajajo, da v tem času prejemajo številna vprašanja, povezana s spremembami in negotovostjo na delovnih mestih, vseskozi pa tudi budno spremljajo in objavljajo informacije za zaposlene.

Na tej povezavi lahko preverite svoje pravice v delovnih razmerjih in nekaj ključnih informacij, ki so v tem trenutku aktualne, za vas pomembne ter vsebujejo tudi ukrepe iz nedavno sprejetih paketov za omilitev in odpravo posledic epidemije. Dokument sicer ne nadomešča pravnega nasveta izkušenega pravnika, ki lahko stranki svetuje glede na okoliščine posameznega primera. Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo pravne podlage za vodenje sodnih in upravnih postopkov, za izid teh zavarovalnica ARAG ne odgovarja.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjena pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja: Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Promet Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.