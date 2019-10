Od danes boste lahko brez PIN-številke plačevali zneske do 25 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes lahko z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa brez vnosa PIN-številke plačujete zneske do vključno 24,99 evra. Prej je bila ta meja določena pri 15 evrih.

Po novem bo tako vnos PIN-številke potreben za potrjevanje brezstičnih plačil nad 25 evrov (izjemoma za brezstična plačila pod 25 evrov, kadar bo takšna zahteva POS-terminala), so zapisali v Združenju bank Slovenije.

PIN tudi za zneske pod 25 evrov, ko je dosežen skupni limit

Banke in hranilnice so že ob prvi uvedbi brezstičnih kartic postavile dodaten limit za vse kartice, ki omogočajo brezstično plačevanje. To pomeni, da ko potrošnik v nekem dnevu doseže skupni znesek predhodnih zaporednih brezstičnih plačil brez PIN-a, ki je pri posamezni banki ali hranilnici določen kot limit, bo moral v nadaljevanju tudi pri plačilu zneskov pod 25 evrov vpisati PIN-številko kartice.

Pri Abanki in NLB je skupni znesek predhodnih brezstičnih plačil brez številke PIN določen pri 50 evrih na dan.