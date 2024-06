Ste vedeli, da na stadionih med nogometnim prvenstvom ne bo vselej mogoče plačevati z gotovino?

Foto: Iztok Lazar / NLB

Če ste med srečneži, ki jim je uspelo pridobiti vstopnice, vam bodo spodnji nasveti pomagali pri načrtovanju bivanja v Nemčiji. Zelo pomembna je zagotovo informacija, da bodo organizatorji spodbujali brezgotovinsko plačevanje, zato na nekaterih nogometnih stadionih ne bo mogoče plačevati z gotovino.

1. Poskrbite za varnost plačil

Za varna plačila priporočamo uporabo mobilne denarnice NLB Pay. Z njo lahko varno plačujete na POS-terminalih, kot tudi potrjujete spletna plačila. NLB Pay omogoča tudi možnost preklica kartice v primeru kraje ali izgube. Pred odhodom pa ne pozabite naročiti SMS-Alarma o uporabi kartice in SMS-Opomnika o stanju na računu.

2. Da vam ne zmanjka limita na kartici

Marsikomu se je že zgodilo, da zaradi porabljenega limita ni mogel plačati s kartico, čeprav je bil prepričan, da ga ima še dovolj. To se hitro zgodi tudi med bivanjem v tujini, ko kartico uporabljamo pogosteje kot po navadi, se posebej, če kartico uporabljamo za rezervacije hotelov oziroma nakup letalskih vozovnic. Če vas je poraba limita presenetila in potrebujete začasno povišanje limita na svoji plačilni ali posojilni kartici, lahko to naredite 24 ur na dan preko digitalne banke NLB Klik.

3. Zavarujte svoje kartice pred izgubo ali krajo

Vsi, ki imate NLB plačilni kartici Mastercard ali Visa, se lahko odločite še za dodatno zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice. V to zavarovanje so vključene vse imetnikove kartice.

4. Dvig gotovine na bankomatu

Če boste med udeležbo na nogometnem prvenstvu kljub vsemu potrebovali tudi gotovino, bodite previdni pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Pred dvigom preverite, kdo je lastnik bankomata (to je označeno na bankomatu). Gotovino raje dvigujte na bankomatih bank. Na bankomatih nebančnih lastnikov bodimo še bolj pozorni na obvestila na zaslonu. Če nam želijo zaračunati nadomestilo, ki ga nismo pripravljeni plačati, ali pa želijo njegovo višino "prikriti", transakcijo raje prekinimo in poiščimo bankomat banke, ki tega nadomestila morda nima.

Ob tem v bližini nekaterih stadionov, konkretno v Münchnu, ni nameščenih bankomatov, zato je bolje, da si gotovino priskrbite že pred odhodom, in sicer na enem izmed bankomatov NLB v Sloveniji, kjer so dvigi za stranke NLB brezplačni.

5. Če potrebujete pomoč, smo vam vedno na voljo

Čeprav banka verjetno ni vaša prva misel za "klic v sili", lahko ta storitev pomaga rešiti marsikatero zadrego. Zato smo vam 24 ur na dan, sedem dni v tednu na voljo po telefonu, video klicu ali e-pošti. Pokličete nas lahko na telefonsko številko +386 1 477 20 00 ali pošljete pošto na info@nlb.si, video klic pa je dostopen na spletni strani oziroma preko digitalne banke NLB Klik.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB D. D.