Ob Kongresnem trgu bodo gradili hotel in 96 luksuznih stanovanj

Na zemljišču nekdanje tovarne Šumi nasproti ljubljanske Drame in hotela Cubo se bo jeseni začela gradnja Centra Šumi. Po napovedih investitorjev bodo v njem uredili hotel s 151 sobami in 96 stanovanji. Dve najbolj razkošni bosta imeli celo bazen.

Kot piše današnji Dnevnik, ima družba Šumijev kvart že pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Zaradi spremembe namembnosti iz poslovnih v hotelske prostore jim ne bo treba izvesti nove presoje vplivov na okolje, zato ne bodo izgubljali časa s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Čakajo le še na spremembo gradbenega dovoljenja za hotelski del, ki bo umeščen bližje Kongresnemu trgu.

Direktor družbe Miha Gostiša je za Dnevnik pojasnil, da so se za spremembe projekta odločili, ker so ocenili, da bo hotel tržno bolj zanimiv kot poslovni prostori. To ne preseneča, saj Ljubljana vsako leto ruši turistične rekorde, trendu pa ni videti konca.

Kupca za hotelski del že imajo

Po zatrjevanju Gostiše kupca za hotelski del Centra Šumi že imajo, zato pričakuje, da se bo gradnja začela že letošnjo jesen. Prve goste bi hotel lahko sprejel leta 2020.

Po neuradnih informacijah vlada tudi precejšnje zanimanje kupcev za stanovanjski del.

Zaradi hotela bodo namesto sprva načrtovanih dveh gostinskih lokalov uredili štiri, ki bodo skupaj s trgovinami urejeni ob Slovenski cesti in Kongresnem trgu.

Razkošna stanovanja z bazenom

Poleg hotelskih sob bo v Centru Šumi tudi 96 luksuznih stanovanj, ki bodo razporejena od drugega do šestega nadstropja. V šestem nadstropju je predvidenih le šest stanovanj, pri čemer največji dve zasedata skoraj polovico nadstropja, piše Dnevnik.

Največje stanovanje nad Kongresnim trgom bo merilo 428 kvadratnih metrov, ki bo imelo na delno pokriti terasi umeščen bazen, letno dnevno sobo in bar. Bazen na terasi bo imelo še eno stanovanje, ki pa bo obrnjeno proti Slovenski cesti.