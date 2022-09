Nova stanovanja v Ljubljani: tako dobre lokacije v prestolnici že dolgo ni bilo na voljo

Soseska Devana Park II na pobočju Golovca in na idilični ljubljanski lokaciji, ki prepleta prednosti mesta in narave, se pospešeno gradi. Stanovanja pa tudi pospešeno dobivajo nove lastnike, ki se bodo lahko v nov dom vselili predvidoma leta 2024. Pomembna novica je, da lahko kupci do konca oktobra letošnjega leta pomembno vplivate na tloris stanovanja, na izbiro notranjih materialov, keramike, parketov, ter objektu dodate lastno želeno noto. Prazni prostori že nestrpno čakajo na prav vašo inspiracijo ter na vaše kreativne zamisli o opremljanju stanovanja.

Projekt že dolgo ne živi zgolj na papirju, pač pa je že aktivno v gradnji, surova betonska dela so praktično končana, kar je, ko se zapeljete na Hradeckega cesti v Ljubljani, že jasno – obrisi nove soseske so že vidni.

Stanje na nepremičninskem trgu je bilo v zadnjih dveh letih precej turbulentno, v javnosti pa se pogosto ustvarja vtis, da zdaj ni ugoden čas za nakup. A vsi primeri še zdaleč niso taki. Med take gotovo spada projekt Devana Park II.

Nov bivalni kotiček Devana Park II med mestnim središčem in naravo bo stanovalcem hkrati ponudil tako obrok mestnega življenja kot sprostitev od njega v kisika polnem gozdu.

Prodaja stanovanj v soseski Devana park II je že stekla, saj je investitor pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje in sprejel splošne pogoje prodaje. Pogodbo lahko podpišete takoj.

Nakup novega ali rabljenega stanovanja?

A pojdimo po vrsti. Ob nakupu nepremičnine se marsikateremu kupcu poraja vprašanje, ali investirati v nakup novega stanovanja ali svoj denar vložiti v nakup rabljenega stanovanja. Podatki kažejo, da se kupcem trenutno bolj izplača kupiti novo stanovanje kot pa rabljeno po visoki ceni ter morebiti še dodatno iskati mojstre za prenovo, ki jih je v tem času težko dobiti.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se po podatkih Sursa na četrtletni ravni zvišale za 5,2 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 5,5 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 4,7 odstotka. Rabljena stanovanja so se najizraziteje podražila v Mariboru (za 6,9 %), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 6,3 %) in Ljubljani (za 5,3 %). Na drugi strani so bile cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nižje za 6,8 odstotka. Cene novih stanovanj so se znižale za 8,7 odstotka, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 2,0 odstotka.

Življenje v mestu? Da! A tudi sredi narave

Kje boste torej lahko živeli novi prebivalci nove stanovanjske soseske Devana park II? "Na Hradeckega cesti v Ljubljani, z balkona pa se razprostira pogled na Ljubljanico in Ljubljanski grad. Do dogajanj v mestnem jedru imam okoli 15, 20 minut umirjene hoje, po drugi strani pa lahko v loži v miru in ob petju ptičev popijem jutranjo kavo domala sredi gozda, saj je moje stanovanje dobesedno ob gozdnatem hribu," bo lahko povedal prihodnji stanovalec naselja

Soseska Devana Park II je torej na pobočju Golovca, tik ob kompleksu Devana Park I. Devana Park II bo nadaljeval zgodbo o harmoniji med naravo in mestnim življenjem v središču mesta. Arhitekturna zasnova bo načeloma sledila zasnovi in ideji Devana Parka I in bo skupaj oblikovala harmonično sosesko.

Golovec je največja gozdna površina mesta, kjer številne urejene potke in stezice sprehajalca, tekača ali kolesarja vodijo vse tja do južnega avtocestnega obroča. Veliko priložnosti za rekreacijo poleg Golovca ponuja še bližnji Športni park Kodeljevo.

Tudi tisti, ki jim je ljubo nakupovanje, bodo prišli na svoj račun – nedavno obnovljena Hradeckega cesta omogoča učinkovito povezavo z nakupovalnim središčem BTC.

Okoli 92 stanovanj

Devana Park II je torej edinstven kompleks, ki bo svojim prebivalcem ponudil udobje moderne stavbe in hkrati razkošje zelene okolice. Stanovanja in komunikacijski prostori bodo zračni z velikimi okni. "Ne samo da bo imel zeleno okolico, tudi njegova parcela bo zelena zaradi dreves in rastlin," so povedali v nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki skrbi za prodajo stanovanj v soseski Devana Park II.

Sosesko so začeli graditi konec lanskega poletja, skrajni rok za dokončanje pa je konec leta 2024. Do konca oktobra pa lahko torej kupci pomembno vplivate na končno podobo stanovanja.

V novi soseski Devana Park II bo na voljo okoli 92 stanovanj različnih velikosti, od 34,80 do 141,75 kvadratnih metrov. Vsa stanovanja bodo omogočala odlične bivalne razmere, saj bodo zgrajena samo s kakovostnimi izbranimi materiali, za boljši standard bivanja pa bodo poskrbela tudi razkošna panoramska okna.

Terasasta zasnova bo več stanovanjem omogočila čudovite prostorne atrije, lože ali terase. Večina stanovanj naj bi imela nekaj zunanje površine. Razgledi iz stanovanj bodo prelepi, saj boste stanovalci imeli ljubljansko veduto z Alpami v ozadju kot na dlani. Prava posebnost bodo tudi prijetne zunanje zelene površine, ki bodo priložnost za druženje in urbano vrtičkanje.

V garaži so parkirna mesta, stanovanja, večja od 70 kvadratnih metrov, imajo po dve mesti, manjša po eno.

Razporeditev stanovanj in cene si lahko ogledate na spletni strani www.devanapark.si, kjer si boste zlahka izbrali takšno, ki bo ustrezalo vašim kriterijem. Za pomoč pri iskanju ustreznega stanovanja pa so vam na voljo tudi svetovalci podjetja Stoja Trade na telefonski številki +386 41 652 141 ali elektronskem naslovu devana@stoja-trade.si.

Stanovanja, ki so vredna nakupa

Zakaj torej kupiti stanovanje v Devana Parku II? Prvič – tako dobre mestne lokacije novega stanovanjskega naselja že dolgo ni bilo v Ljubljani. Drugič – z nakupom te nepremičnine se boste uspešno postavili po robu inflaciji.

Gledano v celoti naselje Devana Park II gotovo spada v kategorijo zares unikatnih priložnosti glede na to, kaj nepremičninski trg danes ponuja. Gotovo gre za eno redkih priložnosti za nakup stanovanja na tako dobri lokaciji, ki jo velja s pridom izkoristiti.

Dodatna prednost je fiksna, zagotovljena cena za "jutri", zdaj si lahko že zagotovite tudi kreditiranje. Projekt je že v gradnji, skoraj pod streho in bo kmalu dokončan.

Stanovanja so lahko namenjena tako lastnim bivanjskim potrebam, izkazala pa se bodo tudi kot odličen investicijski nakup.