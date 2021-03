Nova spletna stran Delamaris bogata z recepti

Oglasno sporočilo

Ob boku spletne trgovine svetovno znanih rib Delamaris je zrasla zdaj tudi nova spletna stran. Povpraševanje po že pripravljenih ribjih izdelkih slovenske blagovne znamke vztrajno narašča. Navdušuje njena dolga tradicija, njihov odličen okus in predvsem kakovost, saj so izdelki Delamaris popolnoma brez konzervansov in drugih aditivov ter brez glutena. Imamo jih radi kot samostojno jed, veliko pa je tudi idej za uporabo v kulinariki. Ribe Delamaris so že stalnica zvestih potrošnikov, zdrave alternativne prigrizke pa iščejo tudi nove generacije, ki so vse več predvsem na spletu.

Kupci so spletno trgovino, ki je bila postavljena junija lani, dobro sprejeli, iskali pa so dodatne informacije, zgodbe njenih uporabnikov in recepte, ki so prilagojeni tem tradicionalnim slovenskim ribjim jedem.

Prenova spletnega mesta Delamaris je trajala štiri mesece, pri njej je sodelovala projektna ekipa, v kateri je bilo kar 15 članov, in sicer deset strokovnjakov Optiweb, ki so specialisti za inovativne spletne strani, ter pet strokovnjakov za marketing Delamaris, ki so s poznavanjem branže, kupca in produktov analizirali cilje, pripravili konceptualni načrt in vsebino. Zabeležili smo kar 35 sestankov in 400 porabljenih ur.

Vse s ciljem, da se približamo kupcu, podamo še več informacij o izdelkih in pokažemo ideje za njihovo pripravo. Primarni cilj je bila sveža predstavitev teh visoko kakovostnih izdelkov Delamaris tudi na spletu, na način, da bi tudi tu izstopala na oblikovni, vsebinski in funkcionalni ravni, izpostavlja direktorica marketinga Špela Žitko in dodaja: "Spletna stran je namenjena kupcem: izobraževanju in predstavitvi blagovne znamke. Na strani zdaj predstavljamo vsebino, sestavine in prednosti izdelkov ter jih nadgrajujemo z idejami za njihovo uporabo. Ponudili smo veliko informacij za tiste, ki želijo izvedeti več o podjetju in blagovni znamki, kakovosti in tradiciji."

Skrbno načrtovana navigacija omogoča obiskovalcu najkrajšo pot do cilja, do iskane ključne informacije, pa vendar daje tudi možnosti odkrivanja novega. Spletno mesto Delamaris omogoča pregledno iskanje in povezovanje izdelkov, njihovih prednosti in drugih vsebin, kot so recepti, članki ter druge novice, saj so izdelki široke uporabnosti, primerni za različne življenjske sloge potrošnikov.

Poleg unikatnosti in skrbno oblikovanega izgleda spletne strani so ključne prednosti boljša uporabniška izkušnja za potrošnika. Začrtana je unikatna rešitev, ki je prilagojena željam in potrebam kupcev, je hitro odzivna in omogoča brezhibno delovanje na vseh napravah. Platforma omogoča enostavno nadgradnjo in ažuriranje vseh vsebin, kar je tudi cilj strani. Delamaris nadaljuje z dodajanjem jezikovnih različic, novih zanimivih člankov in receptov za končne potrošnike, načrtuje tudi z nadgradnjo uporabnih vsebin za poslovne uporabnike, distributerje in trgovce.

Naročnik oglasnega sporočila je Delamaris.