Nova pravila v trgovinah in nakupovalnih središčih

Z današnjim dnem je v skladu s spremenjenim vladnim odlokom dovoljeno opravljanje storitve pedikure. Odprte bodo lahko tudi nekatere specializirane trgovine, na primer z izdelki za otroke, motornimi vozili in pohištvom. Ob tem bodo morale vse trgovine, nakupovalna središča in izvajalci storitev strankam zagotoviti še več prostora. V trgovskih centrih bodo morali za stranke zagotoviti ločen vhod in izhod.

Vlada je v četrtek na dopisni seji razširila seznam izjem v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v luči epidemije covid-19. Med te je dodala storitve pedikure, saj je ta izjemnega pomena za preventivno nego starejših, je na novinarski konferenci povedala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman.

Odprte bodo lahko tudi prodajalne, ki pretežno prodajajo tehnično blago, specializirane otroške trgovine, specializirane prodajalne z motornimi vozili in kolesi ter prodajalne pohištva, med izjemami pa so po novem še storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarne in zlatarne.

V trgovskih centrih 30 kvadratnih metrov prostora na stranko

Vlada je ob tem določila nove pogoje za izvajanje dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Tako bo število oseb v zaprtih javnih prostorih odslej omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko oziroma na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je treba upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra. Za stranke bo treba zagotoviti ločen vhod in izhod.

Ob izvajanju ponujanja in prodaje blaga in storitev bo treba zagotoviti minimalni možni stik s potrošniki in spoštovati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Nujni bodo tudi razkužilniki rok za stranke pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo, še poroča STA.