Nova letalska družba? "Če bi se država odločila za to, bi bila to neumnost."

Po stečaju Adrie Airways so na brniškem letališču izpadle številne letalske povezave med Ljubljano in evropskimi mesti.

Po stečaju Adrie Airways so na brniškem letališču izpadle številne letalske povezave med Ljubljano in evropskimi mesti. Foto: Klemen Korenjak

Potem ko so tuji letalski prevozniki ob stečaju Adrie Airways na brniškem letališču napovedali vnovično vzpostavitev letalskih povezav z Brusljem, Frankfurtom, Münchnom in Zürichom, se postavlja vprašanje, kdaj bodo spet zaživele izpadle letalske linije med Ljubljano in najpomembnejšimi mesti na zahodnem Balkanu. Ker so nekatere od teh destinacij pomembne tudi za slovensko gospodarstvo, se postavlja vprašanje, ali bi morali te povezave s pomočjo države vzpostaviti v najkrajšem mogočem času.

Po stečaju Adrie bo polete med Ljubljano in Brusljem 4. novembra prevzela družba Brussels Airlines. 16. oktobra bo Swiss spet vzpostavil povezavo med brniškim letališčem in Zürichom. Od 27. oktobra bo z Lufthanso z Brnika spet mogoče leteti v Frankfurt, od prvega novembra pa tudi v München.

GZS: Potrebujemo povezave z vsemi ključnimi gospodarskimi partnericami

Direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever poudarja, da so poleg že prej omenjenih napovedanih destinacij za slovensko gospodarstvo pomembne tudi povezave z vsemi destinacijami, s katerimi ima naša država ključne gospodarske odnose. "Mednje vsekakor spadajo tudi destinacije, kot so Dunaj, Skopje, Sarajevo," našteva Sever.

Slovenija potrebuje letalske povezave z vsemi ključnimi gospodarskimi partnericami, poudarjajo na GZS. Foto: Reuters

Kdaj bodo na brniškem letališču spet zaživele letalske povezave do drugih evropskih mest, medtem še ni znano. Medtem ko se pri Fraportu, ki upravlja brniško letališče, pogovarjajo s prevozniki, ima vlada na mizi dve rešitvi: ustanovitev nove letalske družbe ali ohranitev pomembnih letalskih linij s subvencijami.

Na vprašanje, katero od rešitev zagovarjajo na GZS, Sever odgovarja, da bi bilo treba čim več na novo vzpostavljenih povezav prepustiti trgu: "Destinacije, za katere na trgu ne bi bilo zanimanja, bi bilo smiselno poskusiti povezati s subvencioniranimi linijami, kar pa bo treba predhodno preveriti pri Evropski komisiji." Ko gre za morebitno ustanovitev nove (nacionalne) letalske družbe, pa Sever poudarja, da za to za zdaj ni resnega poslovnega in finančnega načrta, zato se do tega vprašanja težko opredeljujejo.

Jaklič: Ni nujno, da bo morala vlada subvencionirati letalske linije

Ekonomist Marko Jaklič medtem ni naklonjen temu, da bi država sodelovala pri ustanovitvi nove letalske družbe: "Zagotovo je boljša rešitev vzpostavitev gospodarske javne službe, če bo to na koncu sploh potrebno. Tuji prevozniki se že zanimajo za ključne letalske povezave, linije do ključnih evropskih mest pa bodo spet vzpostavljene že ta mesec oziroma v začetku prihodnjega, in to po nižjih cenah kot prej z Adrio. Ko gre za povezave do Azije, jih zagotavlja Turkish Airlines, blizu pa je tudi zagrebško letališče."

Po mnenju ekonomista Marka Jakliča bi bila ustanovitev nove letalske družbe nesmiselna: "Če bi se država odločila za to, bi bila to neumnost." Foto: STA

Če se bo vlada vendarle odločila za subvencioniranje določenih letalskih povezav, bo morala po njegovih besedah zaradi strogih pravil Evropske komisije svojo odločitev zelo dobro argumentirati: "Evropska komisija verjetno ne bo pretirano navdušena nad tem, bi pa subvencije lahko prišle v poštev za letalske povezave z mesti nekdanje Jugoslavije, če so te res tako pomembne za slovensko gospodarstvo. Takšna rešitev bi sicer prišla v poštev le, če prevozniki medtem ne bodo spet vzpostavili povezav do teh destinacij."

Profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti ob tem pojasnjuje, da vladi z razpisom za letalske linije do mest, kot so Skopje, Sarajevo, Tirana in Priština, ni treba hiteti: "Pri tem bi bilo treba oceniti koristi in izračunati stroške. Ker so na vladi informacijo o vloženi zakonodaji, ki je podlaga za takšen razpis, že posredovali v javnost, bi lahko morebitni prevozniki, na primer Air Serbia, še nekaj časa počakali, da pridejo do subvencij, potem pa vzpostavili povezave."

Nova letalska družba? "Če bi se država odločila za to, bi bila to neumnost."

V primerjavi s hitrim odzivom novih letalskih prevoznikov ob izpadlih povezavah do Bruslja, Frankfurta, Münchna in Züricha Jaklič meni, da bi na vnovično vzpostavitev poletov med Ljubljano in prej omenjenimi mesti na zahodnem Balkanu lahko čakali dlje časa, vendar pa bi bila ustanovitev nove letalske družbe po njegovem mnenju nesmiselna.

Če bi bila Adria Airways relativno stabilno podjetje, bi ga Lufthansa že zdavnaj prevzela oziroma kupila," ocenjuje Jaklič. Foto: STA

"Če bi se država odločila za to, bi bila to neumnost. Vidimo, kako Hrvaška in Srbija subvencionirata Croatian Airlines oziroma Air Serbio, medtem ko v Avstriji in Švici država nacionalnih letalskih prevoznikov nima več v svoji lasti. Če bi bila Adria Airways razmeroma stabilno podjetje, bi ga Lufthansa že zdavnaj prevzela oziroma kupila," meni Jaklič.

Dodaja, da si bodo pri Fraportu tudi v prihodnje prizadevali, da bo na brniškem letališču pristalo in vzletelo čim več letal. In kako lahko pri tem brez dodatnih subvencij pomaga država? "Posredno lahko pomaga s turistično promocijo, da se bo še kateremu nizkocenovnemu prevozniku splačalo leteti v Ljubljano. Če hočemo na primer privabiti prevoznika, ki bi letel v Skandinavijo, bi morali s turistično in poslovno promocijo naše države na teh trgih doseči, da bodo tudi Skandinavci leteli k nam," še razlaga Jaklič.