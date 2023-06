Nova investicija Iva Boscarola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, v podjetju nadaljujejo investiranje v različne projekte in dejavnosti, med katerimi imajo pomembno vlogo tudi nepremičnine. Poleg Ljubljane, kjer je Ivo Boscarol lani jeseni kupil nekdanji Kolosej in še nekaj zemljišč v BTC, je zdaj priložnost prepoznal v Mariboru.

Nakupovalno središče Tabor II v Mariboru spada med tri največja nakupovalna središča v Sloveniji. Zgrajeno je bilo leta 2011 in se razprostira na 41.425 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Ima 22.995 kvadratnih metrov uporabnih površin, namenjenih trgovinski, storitveni in gostinski dejavnosti, ter več kot 800 parkirnih mest, od tega 570 v pokriti garaži.

"Kompleks nudi tudi nove razvojne priložnosti, saj ima možnost nadgradnje in dozidave treh poslovnih stolpičev," navajajo v podjetju.

V podjetju Boscarol bodo kot novi lastnik nadaljevali dolgoročno pogodbo najema celotnega centra, ki jo je s prejšnjim lastnikom sklenil Mercator. Foto: Boscarol d. o. o.

Prav zaradi razvojnega potenciala, ki so ga prepoznali v Mariboru, so nedavno v središču mesta v City Centru kupili 1.100 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ki jih sprva nameravajo oddajati v najem.