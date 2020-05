NLB zapira deset poslovalnic. Preverite, katere.

NLB nadaljuje pred leti začeto optimizacijo poslovne mreže in s 15. junijem letos zapira deset poslovalnic po Sloveniji. To so poslovalnice Bled, Lucija, Mislinja, Poljanska, Radenci, Semič, Senovo, Stari trg, Šentvid in Tržaška. Med drugim so zaradi napovedanega zaprtja v Mislinji že protestirali v občini in Svetu koroške regije.

V NLB že dalj časa opažajo, da se uporabniške navade strank spreminjajo in da uporabniki vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja, ki so postali še bolj priljubljeni v zadnjih mesecih zaostrenih zdravstvenih okoliščin.

"Te spremenjene navade bodo prav zagotovo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk naših poslovalnic, zato smo se po analizi ključnih meril, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, ter predvidenih razmer na trgu odločili, da nadaljujemo optimizacijo svoje poslovne mreže," so za STA navedli pri NLB.

Poskrbljeno bo za prenos poslovanja na drugo najbližjo enoto

Stranke so o napovedanem zaprtju poslovalnic že začeli obveščati, prav tako so o tem obvestili lokalne skupnosti. V banki bodo poskrbeli za prenos poslovanja s strankami v drugo najbližjo enoto, stranke, ki bi imele zaradi prenosa poslovanja na drugo lokacijo težave z dostopom, pa lahko na domu obišče tudi ekipa mobilnih bančnikov, so navedli na NLB.

Foto: Ana Kovač Poleg tega bo do konca letošnjega leta NLB ohranjala stik s strankami na različnih lokacijah tudi z mobilno poslovalnico, ki bo kraje po vsej Sloveniji obiskovala po vnaprej določenem urniku. V vseh krajih, kjer zapirajo poslovalnico, pa bankomati po navedbah banke ostajajo na istih lokacijah.

Med drugim zaprtju poslovalnice NLB ostro nasprotujejo v Mislinji, saj je to edina bančna poslovalnica v tej občini. Odločitev je povzročila vsesplošno neodobravanje med občani, je za STA dejal župan občine Bojan Borovnik, ki je poudaril, da banko nujno potrebujejo predvsem starejši občani. Po njegovih podatkih ima poslovalnica v Mislinji okoli 2.300 komitentov. Župan upa, da odločitev NLB ni dokončna, hkrati pa že išče možnosti, da bi poslovalnico v Mislinji morda odprla kakšna druga banka, poroča STA.

Znova se odpira 12 poslovalnic, ki so bile zaradi epidemije covid-19 zaprte

Poslovalnico v Mislinji je NLB, tako kot nekatere druge, začasno zaprla v obdobju epidemije novega koronavirusa, pred dnevi pa je občino obvestila, da poslovalnico zapira dokončno.

Pojasnila v zvezi z zaprtjem poslovalnice v Mislinji je NLB posredovala tudi Svetu koroške regije, ki je na banko naslovil protestno pismo, v katerem se je zavzel tako za ohranitev poslovalnice v Mislinji kot tudi za ponovno odprtje poslovalnice v Črni na Koroškem, ki je zaprta od decembra 2018, in v Vuzenici, ki je zaprta od konca maja 2016.

Ob skorajšnjem koncu epidemije bolezni covid-19 pa je NLB danes znova odprla 12 poslovalnic po Sloveniji, ki so bile zadnje tedne zaprte in so bile v tako imenovani rezervi. To so poslovalnice Ajdovščina, Bratovševa ploščad, Brod, Grič-Krško, Kamnik, Ljubno ob Savinji, Muta, Rogašovci, Slovenska Bistrica, Škofja Loka, Trzin in Vir. Prav tako bodo v začetku junija, ko bo končana prenova, znova odprli tudi poslovalnico Tavčarjeva v Ljubljani, so še napovedali pri NLB, še navaja STA.